Eliminación de aranceles de Ecuador abre la puerta a US$ 150 millones en exportaciones colombianas

La Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) celebró la decisión del Gobierno de Ecuador de derogar la tasa del 100 por ciento que había impuesto a las importaciones provenientes de Colombia, lo que permitirá recuperar el flujo de plástico hacia ese mercado, el cual es uno de los destinos más relevantes para el sector en la región.

Eliminación de aranceles de Ecuador representa la posibilidad de exportar US$ 150 millones al año en productos plástico s. Aco plástico s espera que se fortalezca la cooperación bilateral y se respeten los acuerdos comerciales vigentes en el marco de la Comunidad Andina .

El PVC (policloruro de vinilo) es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Sus componentes provienen del petróleo bruto (43%) y de la sal (57%). La Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) celebró la decisión del Gobierno de Ecuador de derogar la tasa del 100 por ciento que había impuesto a las importaciones provenientes de Colombia, lo que permitirá recuperar el flujo de plástico hacia ese mercado.

Las claves del desplome del riesgo país de Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta. Es una muy buena noticia para las cadenas productivas del plástico, ya que representa nuevamente la posibilidad de exportar hacia Ecuador alrededor de 150 millones de dólares anuales en productos como polipropileno, PVC, sacos y películas para empaques, tapas, artículos de mesa y cocina, así como productos para la construcción en exportaciones colombianas de pinturas.

Esperamos que, en adelante, prevalezca la cooperación entre ambos países y se respetan los acuerdos comerciales y los procedimientos establecidos en el marco de la Comunidad Andina, con el fin de brindar un ambiente de negocios estable y transparente. Hay que recordar que la disputa comercial entre ambos países la inició el presidente Daniel Noboa, quien anunció en enero la imposición de una ‘tasa de seguridad’ a las importaciones de Colombia, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de Gustavo Petro contra el narcotráfico en la frontera común que tienen en común.

Si bien la medida entró en vigor en febrero con una tasa de 30 por ciento, posteriormente Colombia también respondió con gravámenes a productos ecuatorianos. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo





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