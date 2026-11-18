Atlético Nacional fue eliminado de la Copa BetPlay tras caer en penales ante Once Caldas. El DT Lucas González analiza las fallas defensivas y prepara al equipo para los cuadrangulares.

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, expresó su profunda frustración y autocrítica tras la eliminación de su equipo de la Copa BetPlay. El conjunto verdolaga no pudo mantener su ventaja ante Once Caldas y perdió la serie en la definición por penales en el estadio Atanasio Girardot.

Detalle de la eliminación por penales en el Atanasio Girardot

El duelo finalizó con un marcador global de 3-3, obligando a una definición desde el punto de penalty donde el equipo de Manizales se impuso por 4-3. En el partido de vuelta, Nacional empató 2-2, desperdiciando un marcador favorable de 2-0 obtenido previamente. Esta derrota confirma la clasificación de Once Caldas a la siguiente ronda mientras deja fuera al histórico equipo de Medellín.

Also read Asesinaron a exfutbolista de Real Cartagena y Atlético Nacional: hombres armados acabaron con su vida

González reconoció que el resultado deja un sabor amargo para todos los involucrados en la institución. A pesar de la dolorosa salida, el técnico insistió en que esta experiencia debe servir como una oportunidad clave para corregir errores técnicos y tácticos. El objetivo now es centrar la atención en los próximos desafíos competitivos que se presentan en el torneo local.

El análisis de González sobre la pérdida de control del juego

El estratega explicó que las dificultades para explicar la salida del torneo provienen de la complejidad del segundo tiempo. Admitió que la primera parte fue sólida y que la ventaja inicial se perdió rápidamente. Consideró que intentar dar una explicación inmediata sería irresponsable sin revisar minuciosamente lo ocurrido en los primeros quince minutos de la segunda mitad.

Advertisement

Lucas González destacó que Once Caldas introdujo cuatro cambios importantes que cambiaron la dinámica del encuentro. Estos ingresos trajeron nueva energía al rival, quien logró conseguir un penal que generó nerviosismo en el equipo verdolaga. Esta situación incómoda afectó la capacidad de recuperación de balón y provocó pérdidas frecuentes cuando se poseía la pelota.

Las fallas defensivas y la urgencia de correcciones en el plantel

Las deficiencias defensivas volvieron a evidenciarse como un problema estructural que debe atenderse con urgencia. El técnico señaló que mantener el dominio del juego cuando se tiene una ventaja es fundamental para aspirar al título. No controlar el ritmo del partido permite a los oponentes volver a la instancia y complicar la tarea en los minutos finales.

González identificó un factor común en los goles recibidos durante la temporada, el cual le genera molestia. La incapacidad para retener el balón y el dominio territorial es un punto crítico a solucionar. La defensa necesita mejorar su consistencia para evitar que los rivales aprovechen espacios vacíos y contragolpes rápidos.

Primer enfrentamiento en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay

Atlético Nacional tendrá muy poco tiempo para asimilar el golpe emocional antes de reiniciar su camino. Este sábado, el equipo volverá a enfrentarse contra Once Caldas, pero esta vez en un contexto totalmente diferente. El duelo marcará el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con nuevas reglas y mayor presión.

Advertisement

El primer partido de esta nueva fase se disputará en Manizales como visitante a las 8:15 p.m. González instó a sus jugadores a utilizar la sensación de frustración como combustible motivacional. La meta es empezar de cero y buscar la victoria desde el primer encuentro para aprovechar la pequeña ventaja teórica que se acumula.

Se enfrentan seis partidos decisivos que definirán al campeón del torneo local. La mentalidad del equipo debe cambiar para convertir la derrota en una lección aprendida. La fortaleza mental del plantel será puesta a prueba inmediatamente en el terreno de juego de los rivales.

La responsabilidad de responder ante las críticas recibidas en redes

Tras la eliminación, Lucas González ha recibido críticas severas por parte de la afición en las redes sociales. A pesar del clima tenso, el entrenador mantiene su enfoque en la mejora del rendimiento colectivo. Su posición es asumir la responsabilidad técnica mientras busca soluciones concretas para el futuro inmediato.

La situación actual requiere una respuesta rápida y efectiva por parte de todo el cuerpo técnico. Los jugadores deben demostrar madurez para superar el obstáculo de la eliminación anterior. La próxima actuación en Manizales será la prueba real del compromiso del grupo.