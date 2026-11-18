Once Caldas elimina a Atlético Nacional en la Copa BetPlay tras remontar 2-2 y ganar en penales, poniendo fin a la era de Lucas González en el club.

Atlético Nacional vive una dolorosa eliminación de la Copa BetPlay tras perder ante Once Caldas en la definición por penales, a pesar de haber liderado el encuentro con un marcador favorable de 2-0 al descanso. El equipo dirigido por Lucas González, quien dirigía al club verdolaga en lo que resultaría ser su primer gran revés al frente del plantel, vio derrumbarse su ventaja en la segunda mitad y no pudo responder a la efectividad rival en los tiros desde el punto de los 12 pasos.

La remontada de Once Caldas en el segundo tiempo

Once Caldas logró revertir un marcador adverso en apenas diez minutos del segundo tiempo, igualando el encuentro y obligando a la definición desde los once metros. El conjunto manizaleño, que necesitaba imponerse para mantener su esperanza de título, respondió con goles decisivos que desbarataron la solidez mostrada por Atlético Nacional durante la primera media hora de juego. La reacción del equipo albo convirtió una noche de dominancia visitante en una victoria histórica para su hinchada.

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El duelo comenzó con una actuación casi perfecta de Atlético Nacional, quien aprovechó la superioridad táctica para abrir el marcador en el minuto 36. El argentino Elías Cabrera, tras recibir una precisa habilitación de Alfredo Morelos, definió con eficacia para colocar el 1-0. La celebración del gol inicial apenas cesaba cuando, en el minuto 38, James Rodríguez amplió la ventaja. El mediocampista capitalizó un centro de Emanuel Benítez, quien previamente había desequilibrado la defensa local, para establecer un 2-0 que parecía sentenciar la clasificación.

La calma del conjunto verdolaga se rompió tras el entretiempo cuando Once Caldas salió con la intención clara de buscar la remontada. En el minuto 46, Michael Barrios convirtió un penal tras una infracción cometida por Armani, reduciendo la distancia a 2-1. Este gol actuó como catalizador para el equipo de Manizales, que no tardó en encontrar la igualdad. Juan Pablo Nieto apareció poco después con un golazo que puso el marcador en 2-2, eliminando cualquier rastro de tranquilidad en el vestuario visitante.

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Definición por penales y el rol de Joan Parra

La clasificación a la final de la Copa BetPlay se resolvió en la tanda de penales, donde Once Caldas demostró mayor frialdad y efectividad. El guardameta Joan Parra se erigió como la figura clave de la noche para el equipo albo, deteniendo dos lanzamientos cruciales que permitieron a su equipo avanzar. Su actuación bajo presión fue decisiva para neutralizar la presión de los jugadores rivales en los momentos finales del torneo.

Por parte de Atlético Nacional, William Tesillo, Edwin Cardona y Alfredo Morelos acertaron sus lanzamientos. Sin embargo, la efectividad del equipo verdolaga se vio mermada por los errores de Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano, cuyos cobros fueron atajados por Parra. Del lado manizaleño, Edwin Torres, Daniel Londoño, Jaime Alvarado y Juan Pablo Patiño convirtieron sus tiros. La única ejecución fallida para Once Caldas fue la de Michael Barrios, cuyo remate fue detenido por Franco Armani, pero esto no impidió que el equipo alcanzara la victoria.

El fin de la etapa de Lucas González y desafíos futuros

Esta derrota marca el cierre anticipado de la etapa de Lucas González como entrenador de Atlético Nacional en la Copa BetPlay, uno de los objetivos principales que el club había planteado para esta temporada. La exigencia para el director técnico y el plantel será máxima de ahora en adelante, ya que el conjunto antioqueño tiene un único torneo restante en disputa: la Liga. La necesidad de convertirse en campeón se vuelve imperativa para cerrar la temporada con un título y mitigar el impacto de esta eliminación.

Para el club de Antioquia, la salida del torneo representa un golpe considerable, especialmente considerando que tuvo la victoria y la final bajo control durante gran parte del partido. La primera gran decepción de la era Lucas González queda registrada tras perder una ventaja de dos goles y no poder concretar su pase a la gran final. Lo que parecía una noche de celebración con dos goles tempranos terminó convirtiéndose en una pesadilla para la dirigencia y la afición verdolaga.

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La reacción de Once Caldas sirve como un recordatorio de la competitividad inherente al fútbol colombiano, donde ninguna ventaja es segura hasta el pitazo final. La capacidad de reacción del equipo manizaleño, liderada por la solidez de su portero y la inspiración de sus delanteros, fue suficiente para superar la solidez técnica mostrada por los rivales en la primera parte. Este resultado deja un camino claro para Atlético Nacional: la obligación de ganar la Liga para salvar la temporada.