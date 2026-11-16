Elizabeth Vergara Gallego dirige concierto biofeedback en Bogotá con Mei Rui

Elizabeth Vergara Gallego dirigió la Filarmónica de Bogotá en un experimento único con la pianista Mei Rui, mostrando actividad cerebral en tiempo real durante el Concierto para piano n.º 2 de Brahms.

La ciudad de Bogotá fue el escenario de una fusión inusual entre la alta cultura musical y la neurociencia aplicada, un evento que desafió las convenciones tradicionales de la ejecución clásica. Este sábado 17 de octubre, el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia acogió a una audiencia diversa que incluía líderes gremiales, exministros, periodistas y estudiantes, reunidos para presenciar una propuesta artística sin precedentes.

La protagonista principal de esta jornada fue Elizabeth Vergara Gallego, recientemente nombrada directora asistente de la Filarmónica de Bogotá. La antioqueña condujo una colaboración especial entre la Filarmónica de Bogotá, la Filarmónica Juvenil y la Filarmónica Joven de Colombia. El acto sirvió como lanzamiento oficial y antesala de la XXI edición del Cartagena Festival de Música, programado para enero próximo.

Also read Daniel Serna, Mesedinho: el bogotano que recorrió 33 km por Bogotá dominando un balón

Concierto de Brahms con monitoreo neuronal

La pianista y neurocientífica Mei Rui interpretó el monumental Concierto para piano n.º 2 de Johannes Brahms, una obra de gran complejidad técnica y emocional. Lo que distinguió esta ejecución fue la integración de tecnología avanzada: tanto la pianista como la directora estaban conectadas a una interfaz cerebro-computador que traducía sus estados internos en visuales públicos.

Durante la presentación, las pantallas del recinto mostraron en tiempo real representaciones de las señales electrocardiográficas y electroencefalográficas de las artistas. El público pudo observar cómo ciertos puntos en los cerebros de Mei Rui y Elizabeth Vergara Gallego se encendían, evidenciando la activación de regiones específicas mientras el corazón de las protagonistas marcaba su propio compás al ritmo de la música.

Advertisement

Trayectoria internacional de Elizabeth Vergara Gallego

La formación profesional de Elizabeth Vergara Gallego comenzó en la Universidad EAFIT en Medellín, bajo la tutela del director Alejandro Posada. Su especialización continuó en Inglaterra, donde culminó en 2022 la maestría en Dirección Orquestal en el Royal Northern College of Music, en Manchester. Allí estudió con los directores Mark Heron y Clark Rundell.

Esta preparación académica le permitió acceder a escenarios de gran relevancia internacional. Fue directora invitada de la BBC Philharmonic y actuó como asistente de dirección en la Royal Liverpool Philharmonic, Opera North y Northern Ballet. Entre 2021 y 2022, dirigió musicalmente la Settle Orchestra Society en el Reino Unido, consolidando su reputación en el exterior.

Experiencia en orquestas de América y Europa

De regreso a Colombia, Elizabeth Vergara Gallego dirigió desde 2022 la Orquesta de la Universidad Central de Bogotá. Su carrera también la llevó a Argentina, donde integró el equipo artístico de la Orquesta Sinfónica de Salta durante 2023 y 2024. En ese país recibió en 2024 el premio Artista Revelación de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina.

Su experiencia escénica abarca agrupaciones en Bolivia, Venezuela, el Reino Unido y Colombia. Ha dirigido orquestas como New Sinfonia, la Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, la Orquesta Académica de Tarija, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá. Su trayectoria ha sido respaldada por becas del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Iberacademy, el British Council y la Hilti Foundation.