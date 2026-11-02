Elkin Serna y la expansión del paratletismo colombiano hacia 2027

El paratletismo colombiano crece exponencialmente con 715 atletas en el clasificatorio de Medellín, marcando un salto cualitativo para los Juegos Paranacionales 2027.

El panorama del paratletismo en Colombia ha experimentado una transformación radical en la última década, alejándose definitivamente de la precariedad de inicios de siglo. Elkin Serna, veterano atleta y referente histórico de Antioquia, recordó hace poco que hace apenas 23 años, al iniciar su cosecha de medallas internacionales, el movimiento contaba con apenas cuatro o cinco competidores que debían autofinanciarse cada viaje. En contraste, la reciente conclusión del primer clasificatorio a los Juegos Paranacionales 2027 celebrado en Medellín evidencia una expansión masiva del deporte.

La cifra de 715 deportistas inscritos, provenientes de 22 regiones distintas del país, confirma que el movimiento paralímpico nacional ha alcanzado una estructura consolidada y profesional. Esta participación masiva no solo refleja un mayor interés atlético, sino también una infraestructura administrativa capaz de gestionar competencias de esta envergadura, preparando el terreno para el evento de mayor relevancia interna que se avecina en 2027.

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Mecanismo de crecimiento regional del deporte

El mecanismo detrás de esta expansión se sustenta en la consolidación de tradicionales potencias y el surgimiento vigoroso de nuevas regiones. Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá mantienen su hegemonía histórica como las zonas más fuertes, pero departamentos como Cauca, Nariño, Meta, Tolima y Santander han demostrado un crecimiento significativo. Estas entidades ya no solo aportan campeones nacionales, sino que han comenzado a generar medallistas con proyección paralímpica, diversificando el mapa de excelencia deportiva.

Durante la competencia en Medellín, las delegaciones más numerosas fueron Valle del Cauca con 122 atletas y Antioquia con 99 representantes. Sin embargo, la participación también incluyó a departamentos con menor densidad poblacional como Quindío, Putumayo, Caldas, Risaralda y Arauca, quienes enviaron entre cuatro y nueve deportistas cada uno. Estas delegaciones viajaron con el objetivo claro de representar a sus territorios y competir por las preseas, regresando con el orgullo de haber validado su preparación.

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Posiciones institucionales y desarrollo inclusivo

Dayra Faisury Dorado, presidenta de la Federación Colombiana de Paratletismo, ha identificado claramente los pilares de este éxito institucional. Dorado afirmó que los medallistas mundialistas y paralímpicos han labrado el camino necesario para que las regiones pongan su mirada en el desarrollo integral del movimiento. Destacó específicamente a departamentos como Cauca, Huila y Tolima por sus resultados importantes a nivel nacional e internacional, validando las estrategias de inversión en estos territorios.

La dirigente también resaltó el impacto social del deporte al incluir a la población sorda. Iniciativas en Arauca, Putumayo y Casanare han iniciado el camino para ampliar la cobertura de atención y participación de esta población, cumpliendo con la misión fundacional de dar una oportunidad a personas afectadas por el conflicto armado, la violencia o condiciones genéticas desde su nacimiento.

El enfoque de Dorado subraya que el objetivo no es solo deportivo, sino vital. El trabajo institucional está direccionado para que el deporte ofrezca una alternativa de vida que permita a los atletas y sus familias salir adelante, sirviendo como ejemplo para otras personas en condiciones similares. Esta visión holística ha permitido que regiones antes marginadas del alto rendimiento deportivo encuentren en el paratletismo una vía de integración y dignificación.

Impacto real y clasificación general de medallas

Los resultados concretos de la clasificación general reflejan la jerarquía competitiva establecida en Medellín. Valle del Cauca ocupó el primer lugar con un medallero de 69 oros, 69 platas y 37 bronces, demostrando una profundidad en sus categorías que lo consolida como líder. Le siguió Antioquia con 55 oros, 38 platas y 29 bronces, mientras que Bogotá completó el podio con 43 oros, 26 platas y 32 bronces, manteniendo su estatus de tercera fuerza nacional.

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El crecimiento de otras regiones quedó evidenciado en sus marcas específicas. Cauca, destacado por su ascenso, registró 17 oros, 19 platas y 18 bronces, ocupando el cuarto lugar de la clasificación general. Huila alcanzó 0 oros, 6 platas y 8 bronces, Casanare logró 1 oro, 0 platas y 1 bronce, y Arauca obtuvo 2 oros, 1 plata y 0 bronces. Regiones como Quindío, Cesar, Córdoba y Cauca mostraron que la competencia es cada vez más disputada y diversa.

Relevo generacional y proyección internacional

El paratletismo colombiano enfrenta actualmente un fenómeno de relevo generacional impulsado por la llegada de nuevas figuras desde edades tempranas. Karen Tatiana Palomeque, múltiple medallista mundial y paralímpica por Antioquia, ha reconocido que el nivel local es extremadamente fuerte. Para Palomeque, representar a Antioquia es un orgullo, pero también un gran reto constante, ya que sus compañeras de competencia la retan diariamente a mejorar sus tiempos y marcas personales.

Palomeque señaló que tener rivales fuertes en la competencia local es muy positivo porque eleva el estándar técnico y físico. Este ambiente de alta exigencia permite a las atletas colombianas mantenerse en lo más alto del rendimiento internacional. La mejora continua de las marcas locales es un indicador clave de que el país está bien preparado para defender sus posiciones en escenarios globales.

Tayro Alexánder López Gómez, gerente de Indeportes Cauca, complementó esta visión al comentar que el paratletismo está creciendo con fuerza en su región. Este crecimiento se observa no solo entre víctimas del conflicto armado, sino también entre quienes han sufrido la violencia de grupos delincuenciales. Con una vara cada vez más alta y una cantera de talentos diversificada, el paratletismo colombiano demuestra estar listo para brillar en los Juegos Paranacionales 2027 y seguir dejando al país en lo más alto del podio internacional.