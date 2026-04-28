Ella Es Astronauta: Inspirando a la Próxima Generación de Científicas Latinoamericanas

La fundación She Is evoluciona su programa Ella Es Astronauta con una alianza con Space Academy Camp, llevando a 200 niñas de cinco países a una inmersión espacial en Orlando, Florida, y brindando oportunidades únicas para desarrollar proyectos innovadores y acceder a becas de educación superior.

En Colombia , la brecha de género en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ( STEM ) es un desafío significativo. Solo un 18% de las graduadas universitarias eligen estas disciplinas, según datos proporcionados por FedeSoft.

Ante esta realidad, la fundación She Is ha estado trabajando incansablemente para inspirar y empoderar a las jóvenes colombianas a perseguir sus sueños en estos campos cruciales para el futuro. Inicialmente, la organización benefició a 1.342 niñas a través de 19 misiones, pero ahora anuncia una evolución ambiciosa de su programa insignia, Ella Es Astronauta.

Esta nueva fase implica una alianza estratégica con Space Academy Camp, una institución líder en educación espacial, que elevará la experiencia de aprendizaje a un nivel superior de rigor técnico y aplicación práctica. La colaboración se materializará en la Misión Latam 2026, un hito histórico que reunirá a 200 niñas provenientes de Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá, todas ellas inmersas en el innovador Modelo Aurora.

Este modelo no solo se centra en la adquisición de conocimientos teóricos, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades prácticas y la capacidad de resolver problemas reales. La Misión Latam 2026 representa una oportunidad única para estas jóvenes, brindándoles la posibilidad de convertirse en las futuras líderes de la ciencia y la tecnología en sus respectivos países.

La fundación She Is, con esta iniciativa, reafirma su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en STEM. La Misión Latam 2026 no solo se limita a la formación académica. Un componente crucial del programa es la selección de 20 jóvenes destacadas, aquellas cuyos proyectos demuestren un impacto significativo en la resolución de problemáticas comunitarias a través de prototipos a pequeña escala.

Estas jóvenes tendrán la oportunidad de participar en una inmersión presencial en el prestigioso Kennedy Space Center de la NASA y Disney World, con todos los gastos cubiertos. Esta experiencia transformadora les permitirá interactuar con tecnologías de vanguardia, participar en simulaciones de gravedad cero y conocer de cerca los complejos donde se gesta el futuro de la exploración espacial.

Antes de esta inmersión presencial, las participantes se sumergirán en un programa de aprendizaje virtual de cuatro meses de duración, con sesiones programadas de dos a tres veces por semana. Este entorno digital les proporcionará una formación integral que combina conocimientos técnicos con el desarrollo de habilidades socioemocionales, permitiéndoles diseñar prototipos funcionales que respondan a desafíos reales de sus comunidades.

La fundación She Is busca que sus participantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen la confianza y la capacidad de liderazgo necesarias para convertirse en agentes de cambio en sus territorios. La alianza con Space Academy Camp es un paso fundamental en esta dirección, ya que ofrece un entorno de aprendizaje estimulante y desafiante que fomenta la innovación y la creatividad.

El impacto del programa Ella Es Astronauta ya es palpable en la vida de cientos de jóvenes colombianas. Hasta la fecha, la fundación ha facilitado la presentación de 325 proyectos ante expertos de la NASA, ha otorgado 173 becas de educación superior, ha llevado a cabo 11 bootcamps experienciales y ha impulsado la realización de más de 5000 charlas de replicabilidad por parte de las participantes en sus comunidades.

Estas charlas han contribuido a transformar el perfil profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad, abriendo nuevas oportunidades y perspectivas. Las experiencias de jóvenes provenientes de regiones como Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Amazonas, Caquetá y Putumayo demuestran que el acompañamiento de la fundación es una ruta efectiva para que niñas de territorios alejados se conviertan en las próximas ingenieras y científicas del país.

Beneficiarias como Hellen Flórez, Valeria Vega y Salomé Cuevas han logrado obtener becas en carreras como Biotecnología, Geociencias y Electrónica gracias a su participación en las misiones. Marcela Cardona y Jerlid Daza destacan que la visita a los centros espaciales les brindó la confianza necesaria para liderar equipos de tecnología y estudiar lo que siempre soñaron.

Saray Mena, embajadora de la fundación She Is, afirma con convicción: Desde mi inmersión académica en el programa Ella Es Astronauta con la NASA trabajo día a día para convertirme en la primera afroboyacense en explorar el espacio, porque si algo me enseñaron es que podemos soñar hasta las estrellas. La fundación She Is continúa inspirando a las jóvenes colombianas a alcanzar sus metas y a convertirse en las líderes del futuro





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