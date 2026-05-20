ELN anula cese al fuego unilateral, Powerbrokers asegura operación legal en ELN, Leemes a campesinos en Arauca, Ministerio del Interior pide investigar asesinato en Catatumbo.

Este artículo cubre los últimos acontecimientos relacionados con el ELN incluyendo el cese al fuego unilateral, el comentario de Petro sobre una operación del ELN en el régimen de Maduro, la liberación de siete personas incluyendo a funcionarios y la situación de los funcionarios de la Fiscalía y de la Dirección de Investigaciones Judiciales (DJIN) que siguen secuestrados. También se discuten las actividades del ELN en la operación ejecutada por las Fuerzas Militares en Tibú, Norte de Santander. Además, se informa sobre el rechazo generalizado al asesinato de un líder social en el Catatumbo y se pide que se agilicen las investigaciones sobre este caso.

ElN anula cese al fuego unilateral entre el 30 de mayo y el 2 de junio por jornada de elecciones. Petro asegura que el bombardeo al comando central del ELN se ejecutó 'dentro de la voluntad acordada con Venezuela'.

ELN anula la liberación de siete personas, funcionarios de la Fiscalía y la Dirección de Investigaciones Judiciales (DJIN) continúan secuestrados. La Dirección Nacional del ELN oriente a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado. La guerrilla se pronuncia en un comunicado sobre la operación en Tibú, Norte de Santander, en la que según las Fuerzas Militares, murió al menos siete guerrilleros.

ElN comunica su respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, y para tal fin realizará un cese el fuego unilateral durante la jornada del 31 de mayo





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