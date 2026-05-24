ELN atribuyó ataque con drones explosivos en Tibú, Norte de Santander, que dejó un soldado muerto y siete militares heridos

Un ataque con drones explosivos atribuido al ELN dejó un soldado muerto y siete militares heridos en el municipio de Tibú, Norte de Santander, en medio de un contexto de creciente violencia en el país previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Un ataque con drones explosivos atribuido al ELN dejó un soldado muerto y siete militares heridos en el municipio de Tibú , Norte de Santander, en medio de un contexto de creciente violencia en el país previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Según información del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División, realizaban labores de control militar en el sector de Barco La Silla. En ese momento, los uniformados fueron atacados de manera indiscriminada por integrantes del grupo armado organizado ELN, quienes emplearon drones acondicionados con explosivos.

El ataque dejó como saldo la muerte del soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez y otros siete militares heridos. Tras el ataque, los uniformados heridos fueron evacuados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde recibieron atención médica especializada en un centro asistencial.

El Ejército señaló en su comunicado que el uso de drones con explosivos constituye un método no convencional de guerra que genera graves daños y pone en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a la población civil en las zonas donde se registran estos ataques. El hecho se suma a la creciente preocupación por la situación de orden público en distintas regiones del país, donde los ataques de grupos armados ilegales han aumentado en las semanas previas a la jornada electoral





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ELN Ataque Con Drones Explosivos Soldado Muerto Militares Heridos Tibú Norte De Santander Creciente Violencia Previo A Elecciones Drones Acondicionados Con Explosivos Uso De Drones Como Método De Guerra Situación De Orden Público En El País Ataques De Grupos Armados Ilegales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eln asume la responsabilidad del ataque a camioneta UNP en Ábrego, Norte de SantanderEl frente de guerra del ELN emitió un comunicado en el que asume la responsabilidad del ataque a la camioneta UNP en Ábrego, Norte de Santander, dejando seis muertos y heridos a consecuencia de un enfrentamiento.

Read more »

ELN se atribuye ataque en donde fallecieron 6 personas en Norte de SantanderUna de las personas asesinadas es el líder social Freiman David Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, quien contaba con un esquema de protección de la UNP.

Read more »

Un soldado murió y siete militares resultaron heridos en ataque del ELN en Norte de SantanderMediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos.

Read more »

Un soldado muerto y siete heridos deja ataque del ELN con dronesEn Tibú, Norte Santander.

Read more »