ELN confirma secuestro de Subteniente María Camila Pantoja en Arauca

El ELN asumió la captura de la oficial del Ejército Nacional en Saravena el 4 de noviembre y advirtió que las Fuerzas Armadas son responsables por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha confirmado oficialmente en un comunicado que mantiene bajo su control a la subteniente del Ejército Nacional, María Camila Pantoja Hernández. Esta oficial del Cuerpo Élite de Inteligencia fue secuestrada el pasado martes 4 de noviembre en el municipio de Saravena, ubicado en el departamento de Arauca, al oriente del país.

Detalles de la captura en Saravena

El Frente de Guerra Oriental, estructura comandada por Manuel Vásquez Castaño, se atribuyó públicamente la operación militar que resultó en la captura de la uniformada. Según el pronunciamiento divulg el jueves 5 de noviembre, la subteniente fue interceptada durante una acción de registro y control urbano en el casco municipal. La guerrilla señaló que sus unidades especializadas realizaron un arduo trabajo de inteligencia previo al operativo.

Also read Ejército confirmó el secuestro de subteniente María Camila Pantoja: ELN estaría implicado

La información preliminar suministrada por la inteligencia militar indicó que la oficial se encontraba desplazándose por la zona urbana de Saravena cuando fue abordada por dos hombres armados que se movilizaban sobre una motocicleta. Inmediatamente después de conocerse la situación, el Comando de la Décima Octava Brigada, perteneciente a la Octava División del Ejército Nacional, activó los protocolos de búsqueda correspondientes.

Postura del ELN y advertencias militares

En el documento firmado por el mando político militar estratégico, el ELN asumió total responsabilidad por la captura, pero también trasladó la culpa a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que pueda poner en riesgo la integridad física de María Camila Pantoja. La guerrilla advirtió explícitamente que cualquier acción militar para liberarla sería considerada una amenaza directa contra su vida.

Advertisement

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido a los familiares de la oficial, instándolos a no sentir temor. El grupo armado afirmó que la subteniente se encuentra bien y que se respetarán sus derechos humanos conforme a las realidades del conflicto armado que vive la región. El texto finalizó con las consignas tradicionales de la organización: Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás y liberación o muerte.

Impacto regional y contexto en Arauca

Saravena se ubica en una zona estratégica en la frontera con Venezuela, donde el ELN mantiene una histórica influencia y disputa el control territorial con otros grupos armados. En esta región opera la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón, una unidad especializada encargada de combatir a la guerrilla y otras estructuras criminales en el área rural y urbana del departamento.

Arauca ha sido escenario recurrente de secuestros dirigidos contra militares, policías y civiles en los últimos años, siendo la mayoría de estos hechos atribuidos a frentes del ELN. Hasta la fecha, las autoridades nacionales no han revelado detalles adicionales sobre el paradero actual de la subteniente Pantoja ni sobre las gestiones interinstitucionales en curso para asegurar su pronta liberación.