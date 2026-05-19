El Comando de la Décima Octava Brigada responsabiliza al grupo armado ELN por la muerte del soldado Ever Nardo Pazu Pena, ocurrido durante un ataque con francotirador en el municipio de Fortul, calificado como una violación de derechos humanos

El departamento de Arauca ha sido nuevamente testigo de un lamentable acte de violencia dirigido contra las fuerzas de seguridad pública. Según informó el Ejército Nacional, en horas de la tarde del lunes 18 de mayo de 2026, el soldado profesional Ever Nardo Pazú Peña perdió la vida tras un deslucido ataque ejecutado por un francotirador en el barrio La Campiña del municipio de Fortul.

El ataque, perpetrado desde una zona oculta,-items sugeridas de actualización afirmación más el Frente Domingo Laín Sáenz, la estructura armada perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), sería responsable de este criminoso acto, según sucedieron constataciones del Comando de la Decimoctava Brigada, que calificó el suceso como una clara traslación de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según lo destacado en el montaña geográfica deвшийся las unidades pertenecientes al Batallón Especial Energético y Vial N° 14, visualizadas en actividades estratégicas de protección dentro del perímetro de protección de su puesto de labor, fueron tomadas por sorpresa durante esta emboscada.

Tras el ataque, el soldado Pazú Peña recibió adecuada asistencia por parte del socorrista de combate que se encontraba en zona, sin embargo, dada la gravedad de sus heridas, fue evacuado con urgencia al hospital local de Fortul, donde finalmente fue confirmada su defunción





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