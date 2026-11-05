Eln importa químicos desde China para laboratorio bombardeado en Venezuela

Fiscalía descubre que el Eln usó empresas fachada para importar insumos químicos desde China y abastecer laboratorios en Norte de Santander y el Catatumbo, incluyendo uno en Venezuela.

La Fiscalía General de la Nación ha desmantelado una red compleja mediante la cual el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus proveedores vinculados importaban masivamente insumos químicos desde China. Esta investigación revela que los precursores eran destinados a laboratorios clandestinos en el departamento de Norte de Santander y en la zona del Catatumbo, así como a una instalación en el estado Apure de Venezuela que fue recientemente bombardeada por las fuerzas del vecino país.

Ruta de importación y empresas fachada

La estructura operativa se basaba en dos empresas constituidas legalmente para dar apariencia de legitimidad a las compras de maquinaria y productos industriales. El análisis documental identifica a Palacio Villalba como el propietario de Ferre Químicos Ocaña, una firma matriculada en mayo de 2017 dedicada al comercio al por mayor de químicos básicos, cauchos y plásticos.

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Estas compañías importaron cloruro de calcio, galones de hidrocarburos, acetato de N-propilo, ácido clorhídrico, xileno, isobutanol y cloruro de acetilo. Los registros aduaneros indican que las importaciones se realizaban desde octubre de 2024 hasta mayo de 2026, coincidiendo con un pico en la producción de cocaína en la frontera con Venezuela.

Los activos declarados de estas firmas apenas superan los 45 millones de pesos según la Cámara de Comercio de Norte de Santander. Sin embargo, la magnitud del tráfico se evidencia en los más de 294 mil dólares, equivalentes a casi mil millones de pesos, movilizados entre 2015 y 2021 para adquirir material de manufactura.

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Destino final en zonas de conflicto

Una vez desembarcados en territorio nacional, los insumos eran distribuidos mediante camiones de carga hacia zonas bajo el control del ELN en los departamentos de Cesar y Norte de Santander. Existe una fuerte evidencia que sugiere que una porción significativa de estos productos cruzaba la frontera hacia Venezuela para alimentar el laboratorio en Apure.

La unidad investigativa estableció que Alemania, Japón y Estados Unidos aparecían en los manifiestos como proveedores alternos de otros productos, una táctica diseñada para enmascarar la verdadera naturaleza química de las mercancías y facilitar su entrada legal al puerto.

Imputación de líderes logísticos

El proceso judicial ha imputado a varios miembros de la organización criminal por los delitos de conspiración, agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Los otros procesados identificados son Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez.

Según la Fiscalía, estos individuos asumían funciones críticas de supervisión sobre las rutas de transporte y el ocultamiento de la trazabilidad de los precursores químicos. Hasta el momento, ninguno ha aceptado los cargos y un juez de control de garantías les ha impuesto medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso legal contra la red.