ELN prolonga secuestro de funcionarios y revive el conflicto sobre la paz en Colombia

La decisión del ELN de mantener cautivos a agentes del CTI y policías ha generado condena internacional y ha intensificado el debate político previo a las elecciones presidenciales.

La situación de seguridad en Colombia ha tomado un giro alarmante con la noticia de que el Ejército de Liberación Nacional ha decidido prolongar la cautividad de cuatro funcionarios del Estado por un periodo que podría extenderse hasta los cinco años.

Los secuestrados, que consisten en dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y dos miembros de la Policía Nacional, se encuentran bajo el control del Frente de Guerra Oriental, una de las estructuras más poderosas de esta guerrilla y que opera principalmente en el departamento de Arauca, en la zona fronteriza con Venezuela. Esta decisión ha caído como un balde de agua fría sobre la sociedad colombiana, especialmente porque ocurre en un momento crítico, a menos de un mes de las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo, reabriendo heridas profundas y reactivando la polarizada discusión sobre la viabilidad de los procesos de paz en el país.

En términos específicos, la guerrilla ha impuesto sentencias arbitrarias a los funcionarios Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, condenándolos a 60 y 55 meses de cautiverio respectivamente, basándose en sus funciones como servidores públicos. Esta acción es vista por diversos sectores como un desafío directo a la institucionalidad del Estado colombiano.

Mientras que en el pasado las FARC renunciaron al secuestro como herramienta de guerra para facilitar sus diálogos de paz, el ELN parece mantener esta práctica a pesar de haber iniciado conversaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro en noviembre de 2022 en Caracas. Actualmente, dichos diálogos se encuentran suspendidos desde enero de 2025 debido a la escalada de violencia registrada en la región del Catatumbo, lo que demuestra la fragilidad de los acuerdos y la persistencia de la violencia en los territorios periféricos.

La respuesta política ha sido diversa y refleja la fragmentación del panorama electoral. Por un lado, la Delegación del Gobierno ha solicitado un gesto humanitario, instando al grupo armado a liberar a los cautivos sin condiciones y a respetar su integridad física.

Por otro lado, sectores de ultraderecha, como el movimiento Defensores de la Patria, han aprovechado la situación para atacar la política de paz del actual mandatario y de figuras como Cepeda, argumentando que la flexibilidad del Estado ha sido interpretada como debilidad por los grupos insurgentes. Estos sectores proponen una estrategia de mano dura, prometiendo que, de llegar al poder, los secuestradores serán procesados con rigor extremo, eliminando la posibilidad de negociaciones que permitan la impunidad.

Desde la perspectiva jurídica y humanitaria, la condena ha sido unánime. Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Corte Suprema de Justicia han emitido comunicados conjuntos rechazando que un grupo armado ilegal se arrogue funciones judiciales para imponer penas a ciudadanos colombianos. Han enfatizado que la libertad y la dignidad son derechos inalienables que ninguna estructura criminal puede vulnerar.

A este coro de exigencias se ha sumado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual ha advertido que la privación arbitraria de la libertad y la imposición de penas sin debido proceso constituyen violaciones gravísimas al Derecho Internacional Humanitario. Estas acciones no solo afectan a los cuatro funcionarios y sus familias, sino que erosionan la confianza de toda la ciudadanía en cualquier esfuerzo futuro por superar la violencia estructural que ha azotado a la nación durante décadas





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ELN Colombia Secuestro Paz Derechos Humanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELN impone ‘juicio revolucionario’ a agentes del CTI: seguirán secuestrados hasta por 60 mesesCubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto del Acuerdo de Paz. También realiza investigaciones de diferentes temas.

Read more »

ELN aplica a dos agentes del CTI “juicio revolucionario”: secuestro por 60 y 55 mesesEl ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó este pronunciamiento del grupo criminal

Read more »

ELN condena a policías y funcionarios del CTI a penas de hasta cinco años en cautiverioEl ELN sometió a un juicio revolucionario a cuatro funcionarios de la Policía y del CTI secuestrados hace un año en la selva. Las penas impuestas varían entre tres y cinco años de cautiverio. Las familias denuncian indiferencia institucional y piden ayuda al gobierno.

Read more »

ELN condena a funcionarios del CTI y la Dijín secuestrados en AraucaLos funcionarios fueron acusados de espionaje y “sentenciados” por el grupo armado.

Read more »

Defensoría rechaza “juicio revolucionario” del ELN a funcionarios del CTI secuestrados; exige acciones del Gobierno PetroDOLAR

Read more »

Defensoría exige al ELN la liberación inmediata de los agentes del CTITambién de los policías Franque Hoyos y Yordin Fabián Pérez.

Read more »