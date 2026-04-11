ELN Responsable de Ataques Contra la Fuerza Pública en Norte de Santander: Cuatro Uniformados Heridos

Autoridades atribuyen al ELN los ataques con explosivos que dejaron cuatro policías heridos en Cúcuta y Ragonvalia, Norte de Santander. Se investiga y se refuerza la seguridad.

Las autoridades de Norte de Santander han responsabilizado al Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) por los ataques perpetrados este sábado contra la Fuerza Pública en el departamento, que resultaron en la lesión de cuatro uniformados. El coronel Giovanny Páez, comandante encargado de la Policía de Norte de Santander, confirmó a Caracol Radio la ocurrencia de los hechos en Cúcuta y en el municipio de Ragonvalia .

En ambos lugares se detonaron artefactos explosivos al paso de los efectivos policiales. El coronel Páez detalló la situación: “Se presentaron dos incidentes, uno en la ciudad de Cúcuta y otro en el municipio de Ragonvalia, con uniformados afectados como consecuencia de la activación de dos artefactos explosivos improvisados al paso de los mismos”.\Ante estos acontecimientos, el coronel Páez expresó su rotundo rechazo, señalando la probable participación del grupo armado en la región. “Condenamos enérgicamente este tipo de acciones realizadas por grupos al margen de la ley, dejando claro que el ELN tiene influencia en esta área”, afirmó. Los uniformados heridos en los ataques fueron el intendente Elkin García, en Cúcuta, y en Ragonvalia, el subintendente William Hernando Pinto Rojas, el patrullero Julio César Quiñones Paz y la patrullera Karen Paola Sánchez Ospino. Todos ellos pertenecen a la Policía de Norte de Santander. El oficial agregó que la institución ha desplegado todos sus recursos para avanzar en la identificación y captura de los responsables de estos actos. La situación ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades, quienes han reforzado la seguridad y están trabajando intensamente para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia.\La gravedad de los ataques resalta la persistente inestabilidad en la región y la continua amenaza que enfrentan las fuerzas de seguridad. Los artefactos explosivos improvisados, utilizados en ambos ataques, demuestran la sofisticación y capacidad de los grupos armados ilegales para llevar a cabo operaciones de esta naturaleza. La Policía Nacional, en coordinación con otras instituciones del Estado, está implementando estrategias de seguridad y vigilancia para prevenir futuros ataques y proteger a la población civil. Se han intensificado los operativos en áreas estratégicas y se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y desmantelar las redes criminales que operan en la zona. El gobierno departamental ha expresado su apoyo a las fuerzas de seguridad y ha reiterado su compromiso de trabajar para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Norte de Santander. La comunidad local se encuentra en alerta y espera que las autoridades logren restablecer la tranquilidad y la paz en la región lo antes posible. La respuesta enérgica de las autoridades y la movilización de recursos demuestran la importancia de abordar la situación con firmeza y determinación





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