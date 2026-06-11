Elon Musk espera recaudar 75.000 millones de dólares en su debut en Nasdaq

El magnate de 54 años, Elon Musk, fundador de SpaceX, espera recaudar 75.000 millones de dólares en su debut en Nasdaq. Con la velocidad con que se desplazan los cohetes que fabrica y la visión espacial para la tecnología aeroespacial avanzada que desarrolla, Musk se mueve para dar otro ambicioso paso en el universo de los negocios: la salida a la bolsa de su empresa SpaceX.

El magnate de 54 años, Elon Musk , fundador de SpaceX, espera recaudar 75.000 millones de dólares en su debut en Nasdaq . Con la velocidad con que se desplazan los cohetes que fabrica y la visión espacial para la tecnología aeroespacial avanzada que desarrolla, Musk se mueve para dar otro ambicioso paso en el universo de los negocios: la salida a la bolsa de su empresa SpaceX.

Tres semanas después de presentar los documentos requeridos por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y superar la revisión, SpaceX hará su debut en Wall Street el viernes con acciones en Nasdaq a 135 dólares cada una y aspira a recaudar 75.000 millones de dólares en el primer día. Si lo logra, pulverizará el récord de fondos obtenidos en ofertas públicas iniciales en Estados Unidos que fue de 70.000 millones de dólares el año pasado.

La decisión de Musk de cotizar en la bolsa neoyorquina abre una carrera con otros gigantes tecnológicos, especialmente con sus dos grandes rivales de la inteligencia artificial (IA), OpenAI y Anthropic, quienes ya presentaron los papeles y están surtiendo el proceso para salir a cotizar en ese mercado bursátil. Estos tres gigantes tecnológicos estadounidenses tienen una valoración cercana al billón de dólares cada uno y, de allí, su decisión de vender por primera vez acciones al público, que según analistas del mercado podrían ser las mayores de la historia, con un potencial de casi 2000 millones de dólares.

Sin embargo, en Wall Street no todos están convencidos de esa cifra ya que SpaceX registró una pérdida operativa de 2.600 millones de dólares y destinó grandes sumas al desarrollo de cohetes de próxima generación y la inteligencia artificial. El negocio de internet satelital Starlink de SpaceX es el motor financiero de la compañía, al generar 11.400 millones de dólares en ingresos el año pasado, mientras que el segmento de la IA, que incluye xAI y la plataforma X, registró 3.200 millones de dólares en ingresos, pero tuvo una pérdida operativa de 6.400 millones porque la empresa priorizó la construcción de centros de datos para entrenamiento de IA.

Todas estas cifras se conocieron la semana anterior, al publicarse el expediente de salida a la bolsa, siendo la primera vez que SpaceX entrega públicamente información financiera tan detallada en sus 24 años de historia. Esta salida a Bolsa constituye un punto de inflexión importante para el sector espacial y tecnológico, según el analista financiero Dan Ives de Wedbush, mientras que los defensores de la gigante tecnológica sostienen que ésta no es solo un negocio de cohetes, sino más bien la puerta de acceso al espacio





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