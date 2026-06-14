ElPartidoDel21: Colombia define su futuro entre dos visiones de país

Artículo de opinión que llama a los colombianos a participar activamente en las elecciones del 21 de junio, presentando la contienda como un enfrentamiento entre dos modelos de nación: uno que defiende la libertad, la iniciativa privada y el Estado de derecho, y otro que promueve la concentración de poder y un modelo de izquierda radical. Se insta a apoyar la candidatura de José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella como la opción que garantiza instituciones sólidas, oportunidades y seguridad.

El próximo 21 de junio los colombianos enfrentan una decisión crucial que va más allá de una simple elección presidencial. Se trata de un partido que definirá el futuro institucional, democrático y económico del país por años.

En juego están la fortaleza de la democracia, la defensa de las libertades, la propiedad privada y el Estado de derecho, frente a la posibilidad de que el Estado concentre más poder, debilite instituciones y profundice un modelo de izquierda radical. Este no es un enfrentamiento entre izquierda y derecha, sino entre dos visiones de país: una que cree en la libertad, la iniciativa privada, el trabajo, la inversión y el emprendimiento como motores del progreso; y otra que confía en que el desarrollo puede imponerse por decreto o mediante subsidios, desconfiando de la empresa privada.

Para encabezar la visión de la libertad, se presenta un equipo de gobierno sólido, con José Manuel Restrepo como candidato a la presidencia y Abelardo de la Espriella a la vicepresidencia, que busca construir un propósito común alrededor de la educación, la innovación, la salud de calidad y la generación de empleo digno, atrayendo inversión y ampliando oportunidades para jóvenes, mujeres y poblaciones vulnerables, al tiempo que se exige un Estado más eficiente, que luche contra la corrupción y recupere la seguridad en todo el territorio. Se hace un llamado especial a quienes aún no deciden, piensan votar en blanco o abstenerse, pues en un momento como este la participación de todos es esencial.

No es tiempo de ser espectadores, sino de entrar a la cancha y asumir la responsabilidad ciudadana. Como en el fútbol, cuando el equipo más necesita apoyo, nadie abandona el estadio. Por eso, el 21 de junio no debe haber espectadores; todos deben jugar el partido por la democracia, evitando convertirse en "idiotas útiles de la revolución" y preservando lo que generaciones han construido con esfuerzo





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