Elsa Noguera presenta estrategia de financiamiento para reconstrucción post-terremoto

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, detalló la búsqueda de recursos por $2.5 billones para reconstruir vías afectadas por el sismo del 10 de agosto, usando concesiones y obras por impuestos.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció durante el XIII Congreso de Asofiduciarias las primeras estimaciones de costos para la reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según explicó la funcionaria, la intervención de los puntos viales dañados y la compensación por el parate de servicios requerirán fondos significativos que el Gobierno busca obtener mediante mecanismos alternativos.

Costos preliminares y estado de la infraestructura

La reconstrucción de la infraestructura de transporte afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto tendría un costo preliminar cercano a los $240.000 millones, cifra que corresponde al déficit de los sistemas de transporte masivo. Este déficit fue ocasionado por los días de cierre y las afectaciones derivadas de la emergencia, y el Gobierno busca asumir ese costo directamente. Para la infraestructura vial, en cambio, se necesitarían al menos $2,5 billones, de los cuales alrededor de una porción considerable aún debe ser detallada en los contratos específicos.

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De los 113 puntos viales afectados por el sismo, 103 ya cuentan con paso total, mientras que otros 10 continúan en estado crítico. En estos últimos se requieren trabajos para reconstruir tramos de carretera, mejorar los sistemas de drenaje y reparar puentes que ya presentaban deterioro por falta de mantenimiento. La prioridad actual es estabilizar estos corredores para garantizar la movilidad básica en las zonas más golpeadas.

Aprovechamiento de concesiones viales existentes

La estrategia principal para financiar la reconstrucción consiste en utilizar los contratos de concesión vial que ya existen en las zonas afectadas. La propuesta es que las empresas encargadas de esas carreteras puedan asumir nuevas obras relacionadas con la emergencia, incluso cuando no estuvieran contempladas inicialmente en sus contratos. Para ello, el Gobierno está utilizando como piloto las herramientas previstas en el Decreto 1424 de 2026.

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La ministra explicó que se busca aprovechar la capacidad técnica y operativa de los concesionarios que ya están presentes en los territorios, de manera que puedan intervenir con mayor rapidez y sin depender exclusivamente de nuevas contrataciones. Noguera habló de la posibilidad de aumentar el margen de las adiciones a los contratos, que actualmente se menciona en un 20 %, hasta un 50 %, además de ampliar los plazos de ejecución. Se trata de una alternativa que podría servir como referencia para discutir ajustes posteriores en las reglas de las asociaciones público-privadas.

Caso práctico y limitaciones regionales

Como ejemplo, la funcionaria mencionó la concesión Buga-Buenaventura. Según explicó, el proyecto está dividido en 21 unidades funcionales y nueve habían estado suspendidas. Después de resolver dificultades relacionadas con las comunidades y asuntos ambientales, las 21 unidades se encuentran nuevamente en ejecución. La idea es revisar qué obras adicionales podrían incorporarse para atender las afectaciones de la emergencia.

No obstante, la ministra advirtió que los ingresos por peajes no necesariamente serían suficientes para cubrir todos los trabajos, por lo que el Ministerio ha solicitado al Ministerio de Hacienda revisar la posibilidad de contar con vigencias futuras. La ministra señaló que esta alternativa no tendría las mismas posibilidades en todos los territorios. Puso como ejemplo al Chocó, donde no existen concesiones viales porque, según explicó, el tráfico de las carreteras no permite sostener un esquema de cobro de peajes.

Expansión de Obras por Impuestos

La segunda alternativa que presentó la ministra es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para que pueda utilizarse en más municipios afectados por el terremoto. Actualmente, este instrumento tiene condiciones de aplicación relacionadas con los municipios PDET, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y las zonas ZOMAC, las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. La propuesta del Gobierno es que también puedan acceder a este mecanismo otros territorios afectados por la emergencia.

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La idea es que empresas y contribuyentes puedan destinar recursos a proyectos de infraestructura y, a cambio, obtener el beneficio tributario previsto en este mecanismo. De esta manera, se busca movilizar inversión privada para financiar obras que necesita la población afectada. En ese proceso, Noguera explicó que el sector de concesiones y otros participantes han ofrecido donar los estudios y diseños en fase tres de algunas vías del Chocó. Estos estudios permiten contar con un mayor nivel de detalle técnico sobre las obras que se necesitan, sus costos y la forma de ejecutarlas.

Contexto fiscal y próximos pasos

"Lo que hemos logrado es que los concesionarios y el sector nos donen los estudios y diseños en fase 3 de las vías que tenemos en el Chocó", afirmó la ministra. Una vez estén listos, los proyectos se presentarían ante la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y pasarían por la revisión técnica del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Posteriormente, el Gobierno buscaría que empresas interesadas los financien a través de Obras por Impuestos.

La búsqueda de recursos para la reconstrucción se da en medio de las denuncias por las dificultades fiscales que, según la ministra, enfrenta el Gobierno. Durante su intervención, Noguera aseguró que en los últimos cuatro años el gasto mensual promedio del Estado habría sido de $40 billones, mientras que los ingresos rondaban los $29 billones. Esto representaría una diferencia de aproximadamente $11 billones cada mes.

También afirmó que la deuda pública pasó de $800 billones a $1.200 billones en cuatro años, un incremento cercano al 50 %. Este contexto macroeconómico añade complejidad a la búsqueda de financiamiento, obligando al Gobierno a explorar fórmulas creativas que no recarguen aún más el presupuesto nacional ya tensionado.