Emanuel Otálvaro avanza a cuartos en JOC Dakar con triunfo sin perder set

Emanuel Otálvaro superó a Ladimir Mayorov en octavos de final de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. El colombiano busca el oro ante Hechen Li.

Emanuel Otálvaro consolidó su dominio en la mesa de tenis de mesa durante la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Senegal. El deportista originario de Rionegro, Antioquia, obtuvo una victoria contundente en los octavos de final contra el español Ladimir Mayorov. Este triunfo lo posiciona a solo tres encuentros de disputar una medalla de oro en el campeonato juvenil.

Victoria histórica en octavos de final

La competición contra Ladimir Mayorov exigía una adaptación táctica inmediata debido al cambio de formato reglamentario. Mientras que las rondas clasificatorias anteriores se decidían al mejor de cinco sets, este enfrentamiento requirió ganar cuatro episodios de un total posible de siete. El antioqueño entró al cuadro principal con la ventaja de haber superado sus fases iniciales sin ceder ningún set ante sus oponentes.

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Mayorov también arribó al partido con una racha impecable de tres victorias previas, lo que lo convertía en un rival altamente peligroso. Sin embargo, Otálvaro tomó el control del partido desde el primer momento, imponiéndose con un marcador de 11-4 en la primera manga. Continuó con su ritmo tranquilo en el segundo set, ganando por 11-9, y consolidó la ventaja en el tercero con un 11-6 claro.

El cuarto set se alargó debido a la resistencia del español, quien intentó revertir la situación. Otálvaro demostró su capacidad de presión final, ganando el episodio decisivo por 15-13. Con esta actuación, el joven tenista de mesa firmó otro triunfo sin perder un solo set en toda la competencia, validando su estatus como uno de los favoritos al título.

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Próximo desafío ante el clasificado número seis

El siguiente paso en la ruta hacia el oro enfrenta a Otálvaro contra el chino Hechen Li en los cuartos de final. Este competidor asiático ingresó a los Juegos Olímpicos de la Juventud con el peso de ser el sexto mejor clasificado de la categoría. La expectativa es alta para ver si el colombiano puede mantener su invicto contra un rival de experiencia internacional.

La trayectoria de Otálvaro hacia este logro ha sido marcada por una dedicación extrema. Desde ayudar a su familia en las labores del campo en Rionegro hasta entrenar en el exterior, cada esfuerzo ha convergido en este momento crucial. Su rendimiento actual refleja no solo talento técnico, sino una resistencia mental desarrollada a lo largo de años de disciplina.

Otros resultados en equitación y natación

En el ámbito ecuestre, el colombiano Alejandro Gutiérrez enfrentó desafíos logísticos al tener que participar con un caballo asignado por la organización. A pesar de no ser su montura habitual, el deportista logró una presentación digna al terminar en la quinta casilla. Registró un tiempo de 87 segundos en el recorrido, un resultado sólido considerando las circunstancias.

La penalización que impidió a Gutiérrez alcanzar el top cuatro ocurrió específicamente en el séptimo obstáculo, donde no pudo saltarlo de forma correcta. Los competidores situados del primero al cuarto lugar empataron en tiempo, pero se diferenciaron del colombiano por no haber derrumbado obstáculos. La clasificación de la ronda A continuará hoy a las 5:00 a.m. en el Centro Ecuestre de Diamniadio.

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Por su parte, la delegación colombiana en natación no tuvo un día favorable. Nicolás Kokidko finalizó noveno en los 400 metros libre. María Gabriela Becerra terminó cuarta en su serie de los 100 metros espalda, pero no logró clasificar a la final entre los ocho mejores, generando cuestionamientos sobre la competitividad en grandes escenarios.

Agenda competitiva inmediata para Colombia

Los resultados de equitación se sumarán a los obtenidos este miércoles y jueves para determinar la posición de salida del próximo viernes 6 de noviembre. En cuanto a nuevas competencias, Juan Esteban Garcés representará a Colombia en el Skatepark Olímpico.

La competición de skate comenzará y finalizará en el día de hoy, con 12 participantes que tendrán 45 segundos por prueba. Esta es la oportunidad para que Garcés sume éxitos adicionales a la cosecha deportiva del equipo nacional en Dakar.