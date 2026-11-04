Emanuel Otálvaro avanza a la semifinal de tenis de mesa en los JJOO de la Juventud

El tenista colombiano Emanuel Otálvaro venció al chino Hechen Li en cinco sets y asegura su lugar en las semifinales de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, buscando medalla y clasificación olímpica.

Emanuel Otálvaro García, el joven deportista antioqueño que representa a Colombia, logró un triunfo histórico al avanzar a la semifinal de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. Este logro surge tras su victoria contundente contra el tenista chino Hechen Li con un marcador final de cuatro victorias a una, consolidando su posición como una de las principales figuras del torneo juvenil internacional.

Victoria histórica frente al favorito asiático

Emanuel Otálvaro superó a Hechen Li, quien era considerado el gran favorito para ganar la competencia, gracias a una actuación sólida que reflejó los seis años de entrenamiento y residencia en Europa del colombiano. El choque, que duró cuarenta y un minutos, presentó parciales de doce a diez, trece a once, once a tres, diez a doce y doce a diez, demostrando una resistencia física y mental superior por parte del segundo cabezas de serie en el certamen.

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La ventaja inicial de Emanuel se vio amenazada cuando Li ganó el penúltimo set por doce a diez, obligando al colombiano a mantener una concentración extrema en el desempate final. Otálvaro respondió con determinación para cerrar el quinto set con el mismo marcador, asegurando así su clasificación directa a las semifinales del torneo juvenil que se celebra en la capital de Senegal.

Trayectoria y posición en el ranking mundial

Con dieciséis años de edad, Otálvaro ocupa la casilla ciento seis del ranking general de tenis de mesa de la ITTF y se posiciona como el número cinco a nivel mundial en las categorías Sub-17 y Sub-19. Las estadísticas oficiales de la Federación Internacional indican que el tenista colombiano acumula un setenta y cinco por ciento de victorias durante el año actual, lo que lo convierte en una de las apuestas más destacadas para Colombia y para el panorama global del deporte.

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Su paso por la fase eliminatoria ha incluido victorias previas contra Lucca Lobo de Costa Rica, Noah Vitel de Francia, Samuel Duffoo de Perú y Ladimir Mayorov de España en octavos de final. Este quinto triunfo consecutivo en la competencia confirma que el joven antioqueño está gestionando su mejor nivel técnico para disputar las rondas finales del evento internacional.

Objetivos olímpicos y respaldo familiar

Más allá de la medalla en Dakar, el tenismo busca utilizar este torneo como plataforma clave para alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año dos mil veintiocho. En sus redes sociales, Otálvaro agradeció públicamente el apoyo recibido desde Colombia y otros países de América, reafirmando su compromiso de seguir concentrado para lograr la presea dorada para su nación.

El acompañamiento familiar también es un pilar fundamental en este proceso, ya que sus padres realizaron diversas ventas y rifas para poder estar presentes en Dakar y respaldarlo directamente en la pista. El joven espera conocer el resultado de los demás partidos del día para confirmar a su rival en la semifinal, manteniendo el foco en el objetivo de sumar el punto de victoria en los siete sets pactados para avanzar en la competencia.