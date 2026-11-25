Emanuel Otálvaro derrotó 4-0 a Kohaku Nakano y asegura su pase a octavos en el Campeonato Mundial Juvenil ITTF U-19 en Turquía.

El tenista de mesa colombiano Emanuel Otálvaro aseguró su clasificación a la ronda de octavos de final del Campeonato Mundial Juvenil ITTF categoría sub-19, disputado en Turquía. El evento se desarrolla entre el 25 y el 28 de noviembre en el complejo Ata Sporları Merkezi de Estambul. La victoria se consumió este miércoles 25 de noviembre con un rendimiento dominante.

Otálvaro derrota a Nakano en veintinueve minutos

Emanuel Otálvaro eliminó al japonés Kohaku Nakano con un marcador contundente de 4-0 en el cuadro principal del torneo. La victoria se selló en apenas 29 minutos y 59 segundos de juego, confirmando el superior nivel técnico del representate nacional. Otálvaro ingresó al certamen en la cuarta casilla del ranking mundial de la categoría con 11.165 puntos, siendo superado solo por el chino Rubio Wen.

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Estadísticas técnicas del dominio colombiano

Las métricas del compromiso reflejaron un control absoluto por parte del deportista colombiano, quien sumó 46 puntos en total. De estas unidades, 24 fueron conseguidos con su propio servicio y 22 mediante la devolución del saque de su rival. Otálvaro alcanzó una ventaja máxima de siete puntos en un set y registró una racha de siete unidades consecutivas durante el partido, según detalló el Comité Olímpico Colombiano.

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Próximo rival y calendario de competición

El tenista de mesa nacional enfrenta este jueves 26 de noviembre a Priyanuj Bhattacharyya, representante de la India. El encuentro está programado para las 6:45 a. m., hora de Colombia, y busca asegurar un cupo entre los ocho mejores del mundo. Si Otálvaro logra el triunfo, se medirán en cuartos de final al ganador del duelo entre el chino Hechen Li y el italiano Francesco Trevisan.

Antecedentes históricos y contexto del evento

Otálvaro busca ampliar su historial como el único atleta colombiano en ganar una medalla mundialista en esta disciplina. Anteriormente obtuvo plata en dobles sub-15 junto al italiano Danilo Faso en Helsingborg en 2024. China dominó las competencias por equipos, alzándose con los títulos masculino y femenino en sub-19, además del oro femenino en sub-15, mientras Japón se coronó campeón masculino en la categoría inferior.