Emanuel Otálvaro conquista plata histórica en Tenis de Mesa Olímpico Juvenil

Emanuel Otálvaro García obtuvo la primera medalla olímpica de la historia del tenis de mesa para Colombia, finalizando en segundo lugar en Dakar.

El tenista de mesa colombiano Emanuel Otálvaro García se adjudicó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, logrando un hito sin precedentes para la disciplina en su país. Aunque el triunfo final correspondió al japonés Ryohei Kawakami, la actuación del antioqueño dejó una marca imborrable en la historia deportiva nacional.

Desarrollo de la Final y Marcador Final

La competencia por el oro fue intensa y estuvo marcada por un avance significativo de Otálvaro. Inicialmente, el marcador indicaba un desventaja de 3-0 en su contra. Sin embargo, el jugador colombiano logró recuperar terreno y llevó el encuentro a un sexto set decisivo. En esta instancia, el japonés Ryohei Kawakami prevailció con un marcador de 11-6 para asegurar la medalla de oro.

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Los parciales detallados reflejan la lucha disputada en cada juego. Otálvaro perdió los tres primeros sets con resultados de 13-15, 7-11 y 13-11. Posteriormente, reaccionó con victorias consecutivas de 11-6 y 11-2 en los siguientes dos sets. La definición en el set final favoreció al rival japonés con un 11-6, consolidando el resultado final del partido.

El Camino Histórico hacia la Medalla

Emanuel Otálvaro se convirtió en el primer tenista de mesa colombiano en alcanzar una medalla en una justa olímpica. Durante el torneo, registró siete victorias ante rivales de alto nivel. Fue el único representate latinoamericano que llegó a la recta final de la competición en su categoría.

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Para llegar a la gran final, el joven antioqueño venció al representante de Hong Kong, Li Ki Ho, en la semifinal. Este encuentro se resolvió con un marcador de 4-1, con parciales de 11-6, 11-7, 9-11, 11-6 y 11-7. La trayectoria del tenista colombiano demostró consistencia frente a adversarios de otras confederaciones.

En la ronda de cuartos de final, Otálvaro enfrentó al chino Hechen Li. Este partido fue particularmente reñido y se extendió a cinco sets, con una duración total de 41 minutos. Los parciales finalizaron con resultados de 12-10, 13-11, 11-3, 10-12 y 12-10 a favor del colombiano. Además, sumó victorias previas contra Lucca Lobo de Costa Rica, Noah Vitel de Francia, Samuel Duffoo de Perú y Ladimir Mayorov de España.

Formación, Apoyo Familiar y Proyección Global

Nacido en Rionegro, Emanuel Otálvaro comenzó a jugar al tenis de mesa a los cuatro años con una obsesión por ser el mejor. Su formación técnica se consolidó en España, donde se mudó a los 11 años junto a su hermano Federico. Este último lo guió en el deporte, mientras que su entrenador, Juan Camilo Giraldo, asumió roles esenciales como mentor y consejero desde su infancia.

La madre de Emanuel, Yolanda García, financió los costos de su estancia en Europa y su participación en el Circuito Mundial WTT Youth Contender. Para sostener los gastos, vendía dulces, tamales y participaba en rifas. Esta dedicación familiar culminó con la familia hipotecando su casa para asistir a la final en Dakar sin perderse el evento en vivo.

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Actualmente, Emanuel Otálvaro comparte el primer puesto del ranking mundial en la categoría Sub-17 con el campeón olímpico Ryohei Kawakami. Esta consolidación técnica lo posiciona como la figura principal para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La plata obtenida suma al historial de 7 oros, 7 platas y 5 bronces del país en la historia de estas justas juveniles.