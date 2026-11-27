El tenista de mesa colombiano Emanuel Otálvaro cae ante Hechen Li por 4-2 en los cuartos de final del Mundial Sub-19, finalizando su participación en Turquía.

Emanuel Otálvaro no logró avanzar a las semifinales del torneo en la capital turca. El representante colombiano fue derrotado por el jugador chino Hechen Li en la ronda de cuartos de final de la categoría Sub-19 del Mundial Juvenil ITTF, que se celebra en Estambul, Turquía.

Detalles del enfrentamiento y marcador final

El tenista nativo de Oriente Antioqueño dominó los inicios del partido, pero finalmente perdió el duelo con un marcador global de 4 a 2. Esta derrota pone fin al sueño de Otálvaro de conquistar el título mundial en esta edición específica, aunque consolida su estatus como el máximo exponente del tenis de mesa en Colombia.

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La primera manga fue exclusivamente para el paisa, quien se impuso 13 a 11. Ese comienzo generó la expectativa de un nuevo capítulo donde el asiático cediera el triunfo, recordando el encuentro previo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. Sin embargo, el jugador chino reaccionó inmediatamente para cambiar el rumbo del partido.

Reacción de Hechen Li en el torneo

Hechen Li respondió con fuerza, ganando los siguientes dos sets por 8 a 11 y 9 a 11, respectivamente. La victoria en estos capítulos revitalizó al competidor chino, quien aprovechó su experiencia para nivelar la tensión y demostrar por qué China se ha convertido en una potencia indiscutible en este deporte a nivel global.

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El colombiano sintió el golpe del revés, pero mostró resiliencia al levantar la cara en el cuarto set. Otálvaro se impuso por 12 a 10, igualando el marcador parcial y obligando a que la definición se extendiera dos sets adicionales. Esta capacidad de respuesta destacó la tenacidad del atleta durante la fase crucial del encuentro.

Estadísticas y legado en el circuito mundial

En los dos episodios finales, la exigencia fue máxima y Hechen Li se impuso por 7 a 11 y 6 a 11, cerrando la serie 4 a 2. Otálvaro acumuló 55 puntos en total, destacando su habilidad en la devolución. Con su saque consiguió 32 puntos, mientras que 23 provvinieron del servicio de su contrincante.

A pesar de la eliminación, el antioqueño deja un historial notable para 2026. Cuenta con una presea de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud y una medalla en parejas Sub-15 en 2024. A sus 16 años, se sitúa entre los ocho mejores jugadores Sub-19 del mundo, consolidando una reputación creciente tanto nacional como internacional.