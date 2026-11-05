Emanuel Otálvaro García finalista de oro en tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Emanuel Otálvaro García, de Antioquia, se clasifica para la final de tenis de mesa en Dakar. Se enfrentará al japonés Ryuusei Kawakmi por la medalla de oro.

Emanuel Otálvaro García, representante de Antioquia, aseguró su lugar en la final del torneo de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Dakar. El joven deportista derrotó en la semifinal a Li Ki Ho, de Hong Kong, con un marcador contundente de cuatro a uno, lo que garantiza al menos una medalla de plata para Colombia.

Victoria histórica en la semifinal contra Li Ki Ho

La actuación del tenista de mesa colombiano fue impecable durante los cinco sets disputados el viernes. Otálvaro García ganó con parciales de 11-6, 11-7, 9-11, 11-6 y 11-7. Este resultado histórico lo convierte en el primer medallista de Colombia en esta disciplina dentro del circuito olímpico juvenil.

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Enfrentará a Ryuusei Kawakami por el título

La disputa por la medalla de oro está programada para este jueves, a partir de la 1:15 de la tarde, hora de Colombia. El rival directo es el jugador japonés Ryuusei Kawakami. Otálvaro García ya tiene experiencia victoriosa contra su oponente, habiéndole ganado 3-2 en el Circuito Mundial WTT Youth Contender en marzo de este año en Gangneung, Corea del Sur.

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Sacrificio familiar impulsa la carrera deportiva

La madre de Emanuel, Yolanda García, educadora de Rionegro, ha dedicado enormes esfuerzos económicos para sostener la carrera de su hijo. La pareja hipotecó su vivienda en Rionegro para financiar el viaje de Emanuel y el técnico Juan Camilo Giraldo a Dakar, buscando dar felicidad a su familia y asegurar la participación en el evento internacional.

Apoyos institucionales alivian la carga económica

Tras años de apoyo privado en España y Portugal, el joven talento fue incluido en el grupo de talentos del Comité Olímpico Colombiano y en el Programa 10 de 10, liderado por la Fundación de Mariana Pajón. Estos apoyos han aliviado la carga económica de la familia, permitiendo a Yolanda García celebrar este logro deportivo con el mismo entusiasmo que cuando vendía mecato en los coliseos.