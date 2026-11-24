La embajada de China en Colombia rechaza el viaje de nueve congresistas a Taiwán, exigiendo medidas correctivas para preservar el principio de Una Sola China y las relaciones bilaterales entre ambos países.

La Embajada de la República Popular China en la República de Colombia emitió un comunicado oficial este martes 24 de noviembre, en el que exige al Gobierno de Colombia rectificar inmediatamente el viaje realizado por nueve congresistas a Taiwán. La representación diplomática ha manifestado su firme rechazo ante esta acción, calificándola como un acto que altera la estabilidad de las relaciones bilaterales y viola los acuerdos históricos entre ambas naciones.

Rechazo oficial al viaje parlamentario

El portavoz de la Embajada China en Colombia declaró que la visita constituye una interferencia grave en los asuntos internos de la nación asiática. La embajada señaló que los legisladores colombianos actuaron desoyendo las advertencias solemnes y reiteradas transmitidas previamente por la misión diplomática sobre las implicaciones de establecer contactos de carácter oficial con Taiwán. Esta situación ha generado una seria inquietud y preocupación por parte de Pekín ante el comportamiento de los representantes electos.

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Defensa del principio diplomático

La posición de la Embajada China reafirma que el principio de Una Sola China es la base política fundamental para el establecimiento y desarrollo de las relaciones diplomáticas entre China y Colombia. Según el comunicado, la llamada Oficina Comercial de Taipei en Colombia no posee estatus diplomático ni identidad oficial alguna, siendo solo una entidad económica registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. El texto enfatiza que la embajada de la República Popular China es la única misión diplomática legítima reconocida por Colombia.

Consecuencias para las relaciones bilaterales

China ha instado al Gobierno y al Congreso de Colombia a honrar su compromiso político con el principio de Una Sola China y a reiterarlo públicamente. Las autoridades chinas consideran que los gestos realizados por los congresistas, como llamar embajador al representante de Taipei, envían una señal gravemente errónea a los separatistas que buscan la llamada independencia de Taiwán. Esta conducta socava la soberanía y la integridad territorial china, afectando negativamente la confianza mutua necesaria para la cooperación bilateral.

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Medidas correctivas requeridas

La Embajada China ha pedido explícitamente que se adopten medidas eficaces para corregir el error y eliminar el impacto negativo generado por la visita. Se solicita poner freno a todo tipo de intercambios oficiales con las autoridades de Taiwán y dejar de enviar señales que puedan interpretarse como un reconocimiento de su independencia. La misión diplomática advierte que la cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses centrales de China y constituye una línea roja infranqueable en las relaciones internacionales.

Impacto político y futuro diplomático

Este incidente subraya la sensibilidad estratégica de Taiwán en la política exterior de Beijing y su impacto directo en las alianzas globales. La embajada advierte que los intentos de crear dos Chinas o una China con un Taiwán independiente son manipulaciones políticas condenadas al fracaso. Colombia debe salvaguardar la tendencia general de desarrollo de sus relaciones con China mediante acciones concretas que respeten los principios consensuados por la comunidad internacional sobre la soberanía territorial.