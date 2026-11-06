Embajada de EE.UU. emite alerta de seguridad para Cartagena por fiestas de Independencia 2026

La Embajada de EE.UU. advierte sobre riesgos de seguridad en Cartagena durante las fiestas de Independencia 2026, incluyendo hurtos y retenes ilegales, entre el 11 y 16 de noviembre.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha emitido una alerta de seguridad oficial dirigida a sus ciudadanos que planifican visitar Cartagena de Indias durante el periodo festivo de las Fiestas de Independencia, programadas para celebrarse entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. Esta advertencia diplomática responde a un incremento previsto en la actividad delictiva y a los riesgos específicos asociados con las aglomeraciones masivas en la capital del departamento de Bolívar.

Alerta de seguridad y riesgos específicos

La sede diplomática instruye a los viajeros estadounidenses a mantener un "alto nivel de conciencia de seguridad" mientras se desplazan por la ciudad, destacando la probabilidad de hurtos menores durante la semana de celebraciones. Entre los peligros concretos se encuentran los retenes ilegales que podrían instalarse en las zonas orientales del Centro Comercial Caribe Plaza, así como confrontaciones donde se exige dinero u objetos de valor a transeúntes y conductores. Asimismo, se advierte sobre el riesgo de que criminales utilicen escopolamina u otras drogas incapacitantes para atacar, robar e incluso asesinar a víctimas desprevenidas, incluidos aquellos que interactúan con desconocidos a través de aplicaciones de citas.

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Zonas de alto riesgo y precauciones viales

Los ciudadanos estadounidenses deben evitar transitar por las áreas situadas al oriente del Centro Comercial Caribe Plaza, ya que los residentes locales suelen establecer bloqueos viales no autorizados para solicitar dinero. Si es estrictamente necesario cruzar esos barrios, se requiere extrema precaución debido a la presencia de delincuentes que pueden agregar sustancias ilegales a alimentos o bebidas, o aplicarlas directamente sobre la piel. Para viajes hacia o desde la capital del Atlántico, Barranquilla, se recomienda utilizar exclusivamente las rutas 90 y 90A, evitando cualquier intento de tomar taxis en la vía pública o aceptar bebidas y alimentos de personas desconocidas.

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Cronograma festivo y cierres viales programados

El calendario de eventos presenta cierres viales significativos que generarán tráfico severo y multitudes extensas, requiriendo planificación previa. El Gran Desfile de Independencia, conocido localmente como el Bando, recorrerá la avenida Santander aproximadamente entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m., con un día cívico en la ciudad. El 13 de noviembre, otro día cívico, se realizará el Festival Náutico de Independencia y el tradicional Bololó del Arsenal, provocando cierres totales o extensos en la calle del Arsenal, en el barrio Getsemaní, mientras el 11 y el 12 de noviembre también son días festivos y de conmemoración oficial.

Protocolos de emergencia y contactos consulares

Ante cualquier incidente, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ha habilitado las líneas telefónicas +57-1-275-2000 y 601-275-2000, mientras que la Agencia Consular en Barranquilla ofrece atención regional. El Departamento de Estado también está disponible a través de los números 1-888-407-4747 y 1-202-501-4444, recomendando encarecidamente que los viajeros se registren en el programa STEP para recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real. Las medidas generales incluyen llevar solo el efectivo necesario, dejar joyas y objetos de valor en el alojamiento y no resistirse físicamente ante un intento de robo para priorizar la integridad personal.