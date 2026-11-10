Embajada de Estados Unidos rechaza amenazas contra medios en Colombia

La Embajada de Estados Unidos rechazó las amenazas contra medios de comunicación en Colombia y expresó solidaridad con los periodistas afectados.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó categóricamente las amenazas de violencia contra medios de comunicación registradas durante el fin de semana y expresó su solidaridad con los periodistas y trabajadores de los medios afectados. El pronunciamiento fue publicado este martes 10 de noviembre en la cuenta oficial de la representación diplomática en la red social X.

En su mensaje, la Embajada reafirmó el respaldo de Estados Unidos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, a las que describió como pilares fundamentales de la democracia. La representación diplomática también pidió garantizar que los ciudadanos puedan vivir sin miedo y cuestionó a las organizaciones criminales, a las que señaló como responsables de violencia, extorsión y destrucción. La declaración se conoce después de que varios medios colombianos recibieran alertas sobre posibles atentados.

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Caracol Televisión evacuó su sede principal en Bogotá

La situación se conoció durante la noche del sábado 7 de noviembre, cuando Caracol Televisión informó que las autoridades le habían advertido sobre la presunta intención de grupos armados ilegales de atentar contra sus instalaciones en Bogotá.

Ante la alerta, el canal evacuó a todos sus trabajadores de su sede principal y adoptó medidas preventivas para proteger a su personal. En el mismo complejo funcionan también el diario El Espectador y la emisora Blu Radio.

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La Policía de Bogotá informó que no había evidencia de explosivos en las instalaciones ni en sus inmediaciones, según reportes publicados durante la jornada. Caracol Radio, por su parte, indicó que también recibió advertencias de las autoridades sobre un posible atentado contra la compañía y otros medios de comunicación.

Caracol Radio aseguró que activó protocolos y medidas preventivas para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes, en coordinación con las autoridades. Asimismo, se conocieron alertas relacionadas con RCN, lo que amplió la preocupación por la seguridad de los medios en el país.

SIP y AMI exigen garantías para la prensa colombiana

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las amenazas contra medios en Colombia y exigió a las autoridades garantías para la seguridad de los periodistas. Su presidente, Carlos Jornet, sostuvo que el Estado colombiano tiene la obligación de impedir que el miedo se convierta en una forma de censura.

La SIP advirtió que ninguna organización criminal ni grupo violento puede atribuirse la facultad de decidir qué se publica, qué se investiga o qué voces pueden expresarse. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que cuando un periodista debe preguntarse si informar puede poner en peligro su vida, la libertad de prensa ya está siendo vulnerada.

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La SIP pidió investigaciones exhaustivas para establecer el origen de las amenazas, identificar a los responsables e impedir que los hechos queden impunes. Además, insistió en que la protección de la prensa debe ser una política permanente del Estado, sustentada en la prevención, la investigación y la sanción de los ataques.

La Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, también rechazó las amenazas contra Caracol Televisión, RCN y otros medios, y pidió garantías para el ejercicio periodístico. En su pronunciamiento, la AMI recordó el deterioro de las condiciones de seguridad para los periodistas en Colombia y citó cifras del Índice Chapultepec de la SIP.

Alcaldía de Bogotá pide analizar la inteligencia

La Alcaldía de Bogotá anunció medidas preventivas y pidió analizar la información de inteligencia que originó las advertencias contra los medios. Hasta ese momento, las autoridades no habían precisado públicamente qué organizaciones estarían detrás de las amenazas ni cuáles serían sus objetivos específicos.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos se suma así al rechazo de la SIP y la AMI. Sin embargo, el origen de las alertas y la identidad de los responsables siguen sin confirmarse oficialmente en el material disponible, aspectos que las organizaciones periodísticas piden esclarecer mediante investigaciones.