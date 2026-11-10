Embajada EE.UU. condena amenazas contra prensa en Colombia

La embajada estadounidense rechaza ataques a medios en Bogotá. El Gobierno colombiano refuerza seguridad de Caracol, RCN y Semana ante alertas terroristas del ELN.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió un rechazo firme y categórico contra las amenazas de violencia dirigidas específicamente a medios de comunicación durante el fin de semana. Este pronunciamiento oficial surge tras la activación de protocolos de seguridad y evacuaciones preventivas que afectaron a las instalaciones principales de Caracol Televisión y Caracol Radio en Bogotá. La misión diplomática norteamericana utilizó este mecanismo para reiterar su incondicional respaldo a la libertad de prensa, un principio que considera fundamental para la democracia y la unión bilateral.

Respaldos diplomáticos y condenas internacionales

En su comunicado público publicado el lunes 9 de noviembre, la representación diplomática de Estados Unidos en Colombia enfatizó que la libertad de expresión es un pilar democrático que conecta a ambas naciones. El mensaje oficial afirmó explícitamente que los ciudadanos del hemisferio merecen vivir libres de miedo y que las organizaciones terroristas solo generan violencia, extorsión y destrucción. Esta postura oficial se suma a la solidaridad expresada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y la defensora del Pueblo Iris Marín, quienes exigieron la protección inmediata de los trabajadores de los medios afectados.

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Detalles de las amenazas y evacuaciones preventivas

La crisis de seguridad comenzó a manifestarse el sábado 7 de noviembre, cuando trabajadores de Caracol Televisión tuvieron que evacuar preventivamente sus instalaciones en Bogotá. Esta decisión se tomó ante la información verificada sobre la posible presencia de explosivos y un eventual atentado contra sus oficinas centrales. Posteriormente, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó verificaciones exhaustivas en el lugar y no encontró evidencia de explosivos, aunque la alerta persistió durante la noche al recibir nuevas advertencias contra Caracol Radio y otros medios.

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Posiciones oficiales y refuerzo del Estado

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que recibió información de inteligencia sobre posibles atentados terroristas planificados por el ELN contra RCN y Caracol Televisión. En respuesta inmediata, ordenó el despliegue de todas las capacidades del Estado para proteger a los periodistas, trabajadores y sus familias, extendiendo las órdenes de seguridad también a la revista Semana. De La Espriella declaró que ningún grupo narcoterrorista silenciará a la prensa, reforzando la postura del Gobierno nacional de garantizar el ejercicio periodístico libre.

Impacto en la continuidad operativa y próxima respuesta

A pesar de la escalada de tensiones, Caracol Televisión confirmó el domingo 8 de noviembre que mantendría las medidas de seguridad estrictas para garantizar la continuidad de sus operaciones informativas. La Corte Suprema de Justicia también emitió un pronunciamiento rechazando cualquier acto de intimidación, recordando la importancia de la independencia mediática para el funcionamiento democrático. La Fiscalía General de la Nación está bajo presión para esclarecer rápidamente la veracidad de las amenazas y actuar con celeridad ante las nuevas alertas que involucran a múltiples emisoras y cadenas de televisión en la capital colombiana.