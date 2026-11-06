Embajada EE.UU. emite alerta de seguridad para turistas en Cartagena

El Departamento de Estado de EE.UU. advierte sobre robos y bloqueos ilegales durante las Fiestas de Independencia en Cartagena. Conozca las zonas de riesgo y las recomendaciones oficiales para los visitantes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una advertencia oficial de seguridad para todos los ciudadanos estadounidenses planean visitar Cartagena durante el periodo de las Fiestas de Independencia. La notificación, publicada este viernes, 6 de noviembre, señala que la ciudad experimentará un incremento notable en actividades delictivas menores, específicamente hurtos y robos oportunistas dirigidos hacia turistas y transeúntes.

Zonas de mayor riesgo y restricciones viales

La Embajada de EE.UU. en Colombia indica claramente a sus ciudadanos que deben evitar desplazarse por los sectores ubicados al oriente del Centro Comercial Caribe Plaza. En estas áreas, los residentes han establecido de manera recurrente bloqueos ilegales en las vías públicas, los cuales utilizan como mecanismo para solicitar dinero a peatones y conductores que intentan transitar por esas calles.

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Las autoridades estadounidenses aconsejan que, si el tránsito por estos barrios resulta estrictamente necesario, los visitantes mantengan un nivel extremadamente alto de precaución. Se recomienda encarecidamente permanecer únicamente en las vías principales, evitando a toda costa las calles secundarias donde se concentran las concentraciones de personas y los posibles enfrentamientos por objetos de valor.

Dispositivo de seguridad y presencia policial

Paralelamente, la Alcaldía de Cartagena ha anunciado la implementación de un robusto plan de seguridad para garantizar el orden público durante las festividades. La Secretaría del Interior, en coordinación con Distriseguridad y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, establecerá un Puesto de Mando Unificado para dirigir todas las operaciones policiales y de vigilancia.

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Este operativo contará con la participación de más de 1.300 uniformados desplegados en las tres localidades principales de la ciudad. La Policía Metropolitana de Cartagena movilizará más de 1.000 efectivos que incluirán personal especializado en investigación criminal, inteligencia, infancia y adolescencia, Carabineros, la Gaula y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Adicionalmente, la estrategia de seguridad contempla el uso de tecnología avanzada mediante drones para vigilar los corredores viales y los espacios públicos más concurridos. Este refuerzo institucional también sumará a más de 300 infantes de marina de la Armada de Colombia, quienes apoyarán las labores de control y vigilancia en distintos puntos estratégicos de Cartagena.

Impacto en el tráfico y recomendaciones finales

Las Fiestas de Independencia, que se desarrollarán del 6 de noviembre hasta el 16 de noviembre, generarán inevitables congestiones vehiculares debido al cierre de calles y los desvíos impuestos por las autoridades. La Embajada de EE.UU. insta a sus ciudadanos a evitar las aglomeraciones y a no involucrarse en confrontaciones con participantes de las celebraciones, priorizando siempre su integridad personal.

Se recomienda a los viajeros mantener una actitud preventiva constante durante sus recorridos por la ciudad. La combinación de una alta densidad de personas, el riesgo de hurtos y la presencia de bloqueos no autorizados exige que los visitantes reporten cualquier situación peligrosa a las autoridades locales y eviten llamar la atención sobre sí mismos para minimizar riesgos durante su estadía.