Embajador en Suecia niega campaña contra primera dama y pide pruebas a Petro

El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, desmintió las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta operación desde la embajada para desprestigiar a Verónica Alcocer. Reyes aseguró que no hubo una estrategia organizada, pero responsabilizó a la primera dama por su comportamiento que generó cobertura negativa. El diplomático exigió al mandatario rectificar o presentar evidencias.

El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes , se pronunció en la emisora 6AM W sobre las afirmaciones del presidente Gustavo Petro respecto a una supuesta campaña de desprestigio contra la primera dama, Verónica Alcocer , durante su estadía en Estocolmo.

Reyes negó categóricamente que la embajada o cualquier funcionario bajo su cargo haya organizado o participado en una estrategia para dañar la imagen de Alcocer. Explicó que el presidente Petro le había pedido investigar y defender la integridad de la primera dama, quien aparentemente le comunicaba ser víctima de ataques injustos.

Sin embargo, el embajador matizó que Alcocer 'desinformaba al presidente sobre lo que pasaba', lo cual generaba que el mandatario culpara a la embajada por el seguimiento mediático que ella misma generaba. Reyes afirmó que, en privado, Alcocer 'se autodesprestigiaba con sus procedimientos en las tardes y en las noches', sugiriendo que su comportamiento no oficial era la verdadera causa de la cobertura negativa.

Ante la gravedad de las acusaciones presidenciales, el diplomático exigió a Petro que rectifique sus declaraciones o presente pruebas concretas sobre la existencia de fondos ilegales destinados a desprestigiar a la primera dama, retándolo a mostrar evidencia que sustente su teoría de una campaña orquestada desde la misión diplomática. El embajador detalló que, pese a los rumores, nunca existió una operación organizada desde la Embajada de Colombia en Suecia para influir en los medios de comunicación suecos o divulgar información sensible sobre Alcocer.

Indicó que las publicaciones críticas que aparecieron en aquel país respondieron a situaciones observadas de manera pública y no a una campaña coordinada. Reyes reveló que, efectivamente, autoridades suecas le hicieron llegar comentarios e inquietudes sobre el comportamiento de la primera dama durante su permanencia en Estocolmo, pero negó rotundamente que la embajada haya tenido un papel activo en filtrar datos o en presionar a periodistas.

Según su versión, el escrutinio mediático surgió de hechos cotidianos que la propia Alcocer protagonizó y que fueron captados por la opinión pública sueca, sin intervención del cuerpo diplomático. La declaración de Guillermo Reyes introduce una tensión pública entre laCancillería y la Casa de Nariño, al cuestionar la narrativa presidencial de una conspiración externa.

El embajador, con décadas de servicio diplomático, se ha posicionado como un testigo clave que desmiente la existencia de una maquinaria de desprestigio, al tiempo que señala indirectamente la responsabilidad de la primera dama en la generación de noticias negativas. Su petición de que el presidente rectifique o aporte pruebas coloca la debate en el terreno de la transparencia y la rendición de cuentas.

Mientras tanto, el gobierno de Petro no ha respondido públicamente al desafío del embajador, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible crisis interna en el manejo de la imagen presidencial y de su familia. Este episodio subraya la complejidad de las relaciones entre el equipo de gobierno y el servicio exterior, especialmente cuando los asuntos personales de figuras de alto nivel trascienden a la esfera internacional y amenazan con deteriorar la diplomacia colombiana en un país nórdico con el que se mantienen relaciones tradicionalmente positivas





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