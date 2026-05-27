Embajadora de Colombia en el Reino Unido: 'El proceso electoral se está desarrollando con normalidad' y 'no hay denuncias formales por restricciones al derecho al voto'

Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, habló en La FM sobre las denuncias que han circulado en redes sociales alrededor de las votaciones en Londres. Según explicó, el proceso electoral se está desarrollando con normalidad y hasta ahora no existe ninguna denuncia formal por restricciones al derecho al voto.

Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido , habló en La FM sobre las denuncias que han circulado en redes sociales alrededor de las votaciones en Londres.

Según explicó, el proceso electoral se está desarrollando con normalidad y hasta ahora no existe ninguna denuncia formal por restricciones al derecho al voto. La funcionaria señaló que las elecciones en el Reino Unido ya completan tres días y que se ha registrado una alta participación de colombianos interesados en votarpara participar en la jornada electoral, en el horario establecido entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde.

Sarabia aseguró que, aunque en redes sociales circulan mensajes y denuncias anónimas, las autoridades no han recibido reportes oficiales sobre ciudadanos a quienes se les haya impedido votar. También reconoció que se han presentado filas por la cantidad de personas que han asistido al consulado. En la entrevista le preguntaron por las declaraciones atribuidas al exministro Mauricio Cárdenas, quien denunció que algunos colombianos no estaban pudiendo votar en Londres.

Frente a eso, Sarabia respondió que la ley electoral obliga a cerrar los puestos de votación a las cuatro de la tarde y aclaró que no se trata de una decisión personal. La embajadora también explicó que Londres enfrenta una ola de calor con temperaturas de hasta 35 grados, una situación poco común en esa ciudad.

Por esa razón, dijo que el consulado ha tenido que controlar el ingreso de personas para evitar incidentes y para que quienes están dentro del recinto no se vean afectados por el calor. Laura Sarabia presentó sus cartas credenciales ante el Rey Carlos III como embajadora de Colombia en el Reino Unido ¿Qué dijo Laura Sarabia por los resultados preliminares de las elecciones de Colombia en Reino Unido que se han publicado en redes sociales?

Sobre la información que circula en redes acerca de supuestos resultados electorales, Sarabia explicó que en las elecciones en el exterior se realiza cada día una transmisión de datos preliminares. Según dijo,siempre bajo la supervisión de veedores de la Registraduría, jurados y testigos de partidos.

Sin embargo, insistió en que la Registraduría es la única entidad autorizada para entregar resultados oficiales el próximo domingo. También pidió responsabilidad frente a la difusión de información electoral y advirtió que compartir datos no confirmados puede generar errores, incertidumbre y violencia. Durante la conversación, Laura Sarabia también habló sobre su trabajo como embajadora en Londres.

Afirmó que no se siente castigada por haber sido enviada al servicio diplomático y aseguró que representar a Colombia en el Reino Unido ha sido “la mejor decisión”. Explicó que las leyes migratorias son decisiones autónomas de cada país y señaló que continúan las gestiones diplomáticas mostrando cifras sobre turistas colombianos y ciudadanos británicos que visitan ambos países. Según dijo, esperan tener resultados lo más pronto posible.

Sarabia señaló que entre lunes y martes cerca de 2.700 personas votaron en el consulado y recordó que el horario de atención se mantiene entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde durante toda la semana electoral . También respondió a las críticas relacionadas con el cierre del consulado a las cuatro de la tarde. Según explicó, esa medida corresponde a las normas electorales y no a decisiones del personal diplomático.

‘Eso no es una disposición personal, es la ley’, afirmó Sarabia al referirse a los cuestionamientos sobre supuestas dificultades para votar en Londres. La embajadora recordó además que los colombianos residentes en el Reino Unido pueden acudir a votar durante toda la semana en el horario establecido por las autoridades electorales.

En relación con el conteo de votos, Sarabia explicó que las elecciones en el exterior tienen una dinámica diferente a las realizadas en Colombia porque se desarrollan durante varios días. Según explicó, en ese proceso participan jurados de votación, veedores de la Registraduría y testigos de los partidos políticos. Agregó que ese conteo preliminar sirve para cerrar cada jornada y dar inicio a la siguiente.

La funcionaria insistió en que la Registraduría será la única entidad encargada de entregar resultados oficiales de las elecciones el próximo domingo. También pidió responsabilidad frente a la información que circula en redes sociales sobre supuestos resultados electorales.

‘Los demás resultados que puedan estar surgiendo en redes sociales son resultados que no son confirmados’, aseguró durante la entrevista. Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos y líderes políticos para evitar la difusión de información incorrecta sobre el proceso electoral. Según dijo, compartir datos no verificados puede generar incertidumbre durante las eleccione





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