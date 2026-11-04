Emcali asigna el megacontrato de alumbrado LED en Cali. Se garantiza iluminación 100% LED en 18 meses con impacto económico de 90 y más de 10.000 ciclistas.

Emcali ha dado el visto bueno a la adjudicación del megacontrato que transformará el sistema de iluminación pública en la ciudad de Cali. Esta decisión estratégica busca actualizar la infraestructura urbana mediante la implementación de tecnología LED, un paso fundamental para modernizar los servicios básicos de la capital del departamento del Valle del Cauca.

Alumbrado cien por ciento LED en dieciocho meses

Emcali adjudicó el megacontrato que llevará a Cali a tener alumbrado 100 por ciento LED en un plazo de 18 meses. Este proyecto representa una inversión significativa para optimizar el consumo eléctrico y mejorar la calidad visual de las calles y avenidas principales. La eficiencia energética de la tecnología LED permitirá reducir drásticamente la demanda de energía para servicios públicos.

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Más de diez mil ciclistas y el impacto económico

La actualización del alumbrado público está estrechamente ligada a la movilidad sostenible y el desarrollo económico de la ciudad. El proyecto contempla un impacto económico de 90, una cifra que refleja la envergadura de la inversión y los beneficios generados para el tejido empresarial local. Además, se destaca la participación de más de 10.000 ciclistas, quienes se verán beneficiados directamente por las nuevas condiciones de iluminación vial.

Luces verdes y cuestionamientos sobre la licitación

A pesar de la aprobación formal del contrato, el proceso ha generado debate y cuestionamientos por parte de diversos sectores. La luz verde emitida por la entidad prestadora de servicios ocurre en medio de estas críticas, lo que ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y los criterios de selección. Los observadores esperan que los resultados finales cumplan con las expectativas de calidad y eficiencia prometidas inicialmente.

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Compromiso con la sostenibilidad y el crecimiento urbano

La transición hacia un alumbrado completamente LED es un compromiso firme con la sostenibilidad ambiental y el crecimiento ordenado de Cali. Al reemplazar la tecnología antigua, se busca no solo ahorrar recursos financieros a largo plazo, sino también reducir la huella de carbono de la ciudad. Este avance tecnológico posiciona a Emcali como un actor clave en la modernización de la infraestructura eléctrica de la región.

Próximos pasos y supervisión del proyecto

Con la adjudicación finalizada, el siguiente paso implica la ejecución técnica del cambio de luminarias en las zonas designadas. Los residentes de Cali podrán notar los cambios progresivamente a medida que se instalen las nuevas fuentes de luz LED. La supervisión constante será necesaria para asegurar que el proyecto se complete dentro del plazo establecido de 18 meses sin contratiempos importantes.