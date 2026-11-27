La Alcaldía de Remedios y la ANM coordinan rescate tras derrumbe en El Mango. Un minero permanece atrapado; otros tres fueron salvados. Autoridades piden calma.

Una grave emergencia minera se registró en la tarde del viernes 27 de noviembre en el municipio de Remedios, ubicado en el Nordeste antioqueño. La alerta se activó tras reportarse un derrumbe significativo al interior de un socavón, específicamente en el sector de La Bomba, perteneciente a la zona conocida como El Mango.

Los primeros informes difundidos por fuentes locales indicaban que cuatro trabajadores mineros resultaron afectados directamente por el deslizamiento de tierra. Esta cifra inicial generó una inmediata preocupación por la seguridad del personal operativo que se encontraba en las profundidades de la mina en el momento del incidente.

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Actualización sobre los trabajadores atrapados

Posteriormente, se notificó que tres de los cuatro trabajadores lograron extricarse y salir del lugar con vida. Sin embargo, la situación crítica persiste porque uno de los operarios permanece atrapado bajo los escombros en el interior del socavón.

Es fundamental destacar que esta información preliminar sobre un único trabajador atrapado aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes. No se ha emitido un balance definitivo que verifique la cifra exacta, la identidad de los afectados o sus condiciones de salud actuales.

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Articulación institucional del rescate

La Alcaldía de Remedios informó que articuló de inmediato las labores de atención y rescate con múltiples organismos de socorro. La Agencia Nacional de Minería (ANM) participó mediante su equipo especializado de Salvamento Minero para garantizar una respuesta técnica adecuada.

Se contó con el apoyo logístico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, la Gobernación de Antioquia, el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Pública y la Defensa Civil. Esta coordinación multisectorial busca maximizar las probabilidades de éxito en la operación.

Esfuerzos de los mineros y comunicación rota

Según información proporcionada por el medio local Noti Nordeste, algunos mineros han apoyado activamente las labores de rescate. Su aporte más reciente ha consistido en ingresar madera para tratar de avanzar y sostener la estructura tras un taponamiento en la guía de la mina.

Además, se han utilizado mangueras de aire con el objetivo de establecer comunicación verbal con los trabajadores que quedaron en el interior. Aunque se han logrado comunicaciones unidireccionales desde el exterior hacia los atrapados, no se ha recibido respuesta alguna por parte de ellos.

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Impacto en la comunidad y próximos pasos

Mientras avanzan las maniobras de extracción, la administración municipal ha pedido a la comunidad mantener la prudencia. Se instruye evitar aglomeraciones en el lugar de la emergencia para facilitar el trabajo de los técnicos y expertos especializados.

La situación continúa en desarrollo activo. Se espera que las autoridades entreguen información oficial verificada sobre el número exacto de trabajadores atrapados y el avance real de las operaciones de rescate en las próximas horas.