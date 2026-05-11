Emergencia por desbordamiento del río en Apartadó: fuertes lluvias afectan a vivienda y cultivos

Durante la mañana de este domingo 10 de mayo, se presentó una emergencia en Apartadó, en el Urabá antioqueño, por el desbordamiento del río Vijagual que provocó inundaciones en el corregimiento El Reposo. Las fuertes lluvias registradas durante varias horas en el Urabá provocaron el aumento del caudal del afluente, causando inundaciones en por lo menos seis sectores residenciales y afectando decenas de hectáreas de cultivos de plátano y banano, una de las principales actividades económicas de la región. Actualmente, las autoridades han declarado la calamidad pública debido a los estragos ocasionados por el desbordamiento del río. Las inundaciones han generado afectaciones en vías rurales y pérdidas materiales dentro de las viviendas. Además, productores agrícolas han manifestado preocupación por los daños en sembrados de banano y plátano, productos clave para la economía del Urabá antioqueño.

Durante la mañana de este domingo 10 de mayo se presentó una emergencia en Apartadó, en el Urabá antioqueño, por el desbordamiento del río Vijagual que provocó inundaciones en el corregimiento El Reposo.

... Las fuertes lluvias registradas durante varias horas en el Urabá provocaron el aumento del caudal del afluente, causando inundaciones en por lo menos seis sectores residenciales y afectando decenas de hectáreas de cultivos de plátano y banano, una de las principales actividades económicas de la región. ... En medio de la contingencia, muchas familias permanecieron dentro de sus viviendas pese a las recomendaciones de evacuación realizadas por las autoridades





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