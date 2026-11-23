Las lluvias intensas en Medellín causaron inundaciones en San Cristóbal y elevaron la alerta roja en La Iguaná. No hay heridos reportados en el Valle de Aburrá.

Las intensas precipitaciones registradas la noche del domingo en Medellín y el Valle de Aburrá generaron múltiples emergencias en la capital antioqueña. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que tres viviendas en el corregimiento de San Cristóbal resultaron afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Honda.

Daños en San Cristóbal y sendero peatonal

La autoridad municipal detalló que el desborde del curso de agua no solo inundó las casas, sino que también dañó un sendero peatonal construido recientemente en la zona. Este incidente afectó directamente a los habitantes del sector donde se produjo el desbordamiento.

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Las autoridades reportaron igualmente deslizamientos menores en la vereda La Loma, dentro del corregimiento de San Cristóbal, y en Altavista. Estos eventos causaron afectaciones viales leves, con trabajos de remoción de tierra previstos para la mañana del día siguiente.

Alerta roja en La Iguaná y comparación histórica

El mayor temor se centró en el barrio La Iguaná, donde la quebrada homónima alcanzó el nivel rojo de alerta. Esta situación recordó el desastre del pasado 9 de octubre, cuando una crecida similar afectó a 187 familias y provocó la pérdida de muebles y enseres.

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Federico Gutiérrez indicó que los bomberos realizan recorridos preventivos en la cuenca y otros sectores del occidente de la ciudad. Aunque las alarmas se activaron por el caudal acumulado, el mandatario descartó desbordamientos mayores conforme diminuían las lluvias.

Movilidad y seguridad para la ciudadanía

Se reportaron inundaciones en varios corredores viales del Valle de Aburrá que, sin cerrar las vías, afectaron la movilidad hasta evacuarse el agua represada. Las autoridades certificaron que no hay personas lesionadas en estas emergencias, solo pérdidas materiales en San Cristóbal.

Se advierte sobre precipitaciones de alta intensidad en los próximos días, con riesgo para zonas vecinas a quebradas. La comunidad ha sido instada a tomar medidas de prevención para evitar tragedias y proteger sus bienes ante nuevas alertas meteorológicas.