Emilio Aristizábal no renueva con Toronto FC y regresa a Atlético Nacional

Emilio Aristizábal retorna a Atlético Nacional tras no ejercer su compra por Toronto FC. El delantero colombiano sumará experiencia internacional en la Copa Libertadores 2027.

La información que circula en redes sociales indica que Toronto FC descartó comprar al delantero colombiano Emilio Aristizábal. Por esta razón, el jugador de 21 años retornaría a Atlético Nacional al finalizar su periodo de préstamo en la Major League Soccer. El club canadiense no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero la decisión parece cerrar la puerta a una renovación en la liga de Estados Unidos y Canadá.

Detalles del Préstamo y Estadísticas en MLS

Emilio Aristizábal disputó 24 partidos durante la temporada MLS 2026, sumando un registro de cuatro goles y una asistencia. Estos números se obtuvieron tras sumar 669 minutos en cancha, de los cuales siete encuentros fueron como titular, vistiendo la camiseta número 17. El atacante, hijo del histórico goleador Víctor Hugo Aristizábal, llegó cedido por Nacional al Toronto FC a principios de año, con el objetivo de sumar experiencia en una liga de alto nivel competitivo.

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Uno de los momentos más destacados de su estancia en el equipo canadiense se registró el 9 de septiembre. Entró al campo como cambio por Josh Sargent y, en los minutos de adición del partido, marcó el gol de la victoria 2-1 ante el Nashville SC, que en ese entonces lideraba el torneo. Esta actuación clave, en medio de una intensa disputa por los puestos de playoffs, le valió elogios de la prensa especializada. Los analistas destacaron a Aristizábal como un delantero que demostró madurez al aparecer en los momentos críticos cuando el equipo no podía permitirse errores.

Plazos Contractuales y Gestión del Club

Antes del cierre de la temporada, el panorama era distinto y existía incertidumbre sobre el futuro del jugador. El Toronto FC tenía un plazo oficial hasta el 25 de noviembre para decidir si ejercía la opción de compra contenida en el acuerdo de préstamo. Ese límite fue fijado por la liga para que los equipos resolvieran las opciones contractuales de sus plantillas. El gerente general del club, Jason Hernandez, mencionó durante la jornada de cierre de año ante los medios que el destino de Aristizábal, junto con el del chileno Benjamín Kuscevic, ambos cedidos, estaba entre las decisiones pendientes más importantes.

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Si la versión sobre el no ejercicio de la compra resultara cierta, Toronto FC habría tomado esta determinación antes de que se venciera la fecha límite. Hasta el momento, el club no se ha pronunciado formalmente sobre el tema, dejando que la información se mantenga en el ámbito de los rumores en las redes sociales. No obstante, la estructura operativa del club sugiere que las negociaciones ya avanzaron hacia una resolución, separando los caminos del delantero colombiano y la franquicia canadiense.

Reestructuración y Futuro en Atlético Nacional

La posible salida de Aristizábal llega en un contexto de profunda reestructuración para Toronto FC. El equipo concluyó su temporada en la duodécima posición de la Conferencia Este, acumulando 39 puntos y quedando por sexto año consecutivo fuera de los playoffs. Este resultado negativo tuvo consecuencias directas en la dirección técnica, culminando con el despido del entrenador Robin Fraser el lunes 9 de noviembre. Actualmente, el club busca un nuevo mánager antes de definir su plantilla para la próxima temporada.

Para Atlético Nacional, el regreso de Aristizábal representa la recuperación de uno de sus jóvenes talentos principales. El equipo verde conserva los derechos deportivos del atacante y ha seguido de cerca su evolución en el extranjero. Su incorporación sumaría una opción ofensiva vital de cara a lo que viene, incluyendo la Copa Libertadores 2027, torneo para el que el conjunto antioqueño ya aseguró su cupo. Emilio Aristizábal cerró su año en Canadá con un mensaje de balance en Instagram, resumiendo su experiencia con la frase Año de aprendizaje, sin hacer pronunciamientos explícitos sobre su futuro inmediato.

Antes de su paso por la MLS, el delantero pasó la temporada 2025 cedido en Fortaleza CEIF, de la Liga colombiana. Allí registró un rendimiento consistente al convertir 12 goles en 36 partidos. Estos números positivos lo posicionaron en la órbita del fútbol internacional, lo que llevó a Nacional a cederlo al club de la MLS con la expectativa de que consolidara su desarrollo profesional. Su vuelta a Medellín representa el cierre de un ciclo formativo y el inicio de una nueva etapa bajo la dirección técnica del equipo verde.