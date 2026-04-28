Emiratos Árabes Unidos Anuncia su Retiro de la OPEP y la OPEP+

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado su decisión de retirarse de la OPEP y la OPEP+ a partir del 1 de mayo de 2026, citando 'perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz' y una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo.

Emiratos Árabes Unidos ha tomado una decisión trascendental que marcará un nuevo rumbo en su política energética y en su relación con los principales actores del mercado petrolero global.

El anuncio, realizado este martes 28 de abril, revela la intención de EAU de retirarse formalmente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+, a partir del 1 de mayo de 2026. Esta salida, comunicada a través de la agencia de noticias oficial emiratí WAM, se fundamenta en las crecientes 'perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz', una región estratégica de vital importancia para el flujo del petróleo a nivel mundial.

La decisión no se presenta como una ruptura abrupta, sino como una evolución política cuidadosamente considerada, que busca alinear las estrategias energéticas de EAU con las dinámicas del mercado a largo plazo. El ministro de Energía e Infraestructura de EAU, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, enfatizó este aspecto, asegurando que la retirada de la OPEP es una respuesta a las cambiantes condiciones del mercado y a la necesidad de adaptar las políticas energéticas a un futuro incierto.

La trayectoria de EAU dentro de la OPEP ha sido larga y fructífera. Abu Dabi se unió a la organización en 1967, y posteriormente, todo EAU lo hizo tras su fundación en 1971. Durante décadas, EAU ha sido un miembro activo y comprometido, contribuyendo significativamente a la estabilidad del mercado petrolero y a la cooperación entre los países productores.

El ministro Al Mazrouei expresó su gratitud hacia la OPEP y sus países miembros por las 'décadas de cooperación constructiva', reconociendo el valor de la colaboración y el entendimiento mutuo que han caracterizado la relación. Sin embargo, la evolución del panorama energético global, con el auge de nuevas fuentes de energía y la creciente preocupación por el cambio climático, ha llevado a EAU a reconsiderar su papel dentro de la organización.

La decisión de retirarse no implica un abandono del compromiso con la seguridad energética, sino una redefinición de la estrategia para garantizar un suministro fiable, responsable y con bajas emisiones de carbono. EAU se compromete a seguir siendo un proveedor de energía confiable para el mundo, al tiempo que promueve la sostenibilidad y la transición hacia una economía más verde.

La salida de la OPEP+ también se interpreta como una señal de la creciente autonomía de EAU en la toma de decisiones sobre su política energética, permitiéndole responder de manera más flexible y rápida a las fluctuaciones del mercado y a las nuevas oportunidades que surjan. El impacto de esta decisión en el mercado petrolero global es aún incierto, pero se espera que genere volatilidad a corto plazo.

La OPEP+ ha sido un actor clave en la regulación de la producción de petróleo, y la salida de un miembro importante como EAU podría alterar el equilibrio de poder dentro de la organización. Sin embargo, EAU ha asegurado que mantendrá su compromiso con la estabilidad de los mercados globales, lo que sugiere que buscará formas de cooperar con otros países productores para evitar disrupciones significativas en el suministro.

La decisión de EAU también podría animar a otros países miembros de la OPEP+ a reconsiderar su participación en la alianza, lo que podría llevar a una mayor fragmentación del mercado petrolero. En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y económica, la salida de EAU de la OPEP+ representa un cambio significativo en el panorama energético global.

La atención se centra ahora en cómo EAU implementará su nueva estrategia energética y cómo responderán los demás actores del mercado a esta decisión. La situación es fluida y requiere un seguimiento constante para comprender plenamente sus implicaciones a largo plazo. La noticia está en desarrollo y se espera que se proporcionen más detalles en breve, incluyendo las estrategias específicas que EAU adoptará para garantizar la estabilidad del suministro y promover la transición energética





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