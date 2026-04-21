Emmanuel Esparza confirma su boda en Bogotá y detalla su conexión emocional con Colombia

El actor Emmanuel Esparza reveló en una entrevista reciente que contraerá matrimonio en Colombia, país al que ya considera su primer hogar, mientras explicaba los desafíos de la improvisación en su nuevo proyecto Entre Panas.

El reconocido actor español Emmanuel Esparza , quien ha consolidado una exitosa trayectoria en la televisión colombiana, se sinceró recientemente sobre los motivos que lo mantienen vinculado al país y los proyectos que ocupan su agenda actual.

Durante una entrevista concedida al programa Tarde, pero llego, de La FM, el artista no solo habló de su reciente incursión en la serie Entre Panas, sino que además oficializó una noticia que ha causado gran revuelo entre sus seguidores: su próxima boda se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá. Con una trayectoria marcada por el éxito y la cercanía, Esparza confesó que Colombia dejó de ser su segunda residencia para convertirse en su hogar definitivo, un lugar donde ha construido una vida personal y profesional sumamente sólida. Al hablar sobre su decisión de establecerse en la capital colombiana, el actor se mostró reflexivo y agradecido. Expresó que su conexión con esta tierra trasciende lo laboral, definiéndola como su primer hogar y el eje central de su existencia. Según sus palabras, ha experimentado innumerables situaciones positivas en el país, lo que ha facilitado una integración total en la cultura local. De hecho, el actor confesó entre risas que ya se siente completamente colombianizado, al punto de haber adoptado modismos y expresiones locales en su cotidianidad, destacando además la complejidad técnica que implica para un extranjero dominar el acento bogotano, el cual describe como un reto de precisión extrema debido a su aparente sencillez pero gran carga de sutilezas. En cuanto a su participación en el proyecto televisivo Entre Panas, Esparza detalló que su interés fue impulsado por la calidad del equipo humano y la oportunidad de explorar el género de la comedia, una faceta que disfruta enormemente. La serie le permite interpretar una versión ficcionada de sí mismo, lo que le brinda la libertad de realizar payasadas absurdas y desplegar una capacidad histriónica basada en la improvisación y el juego actoral. El artista enfatizó que en un entorno de comedia de situación, la agilidad mental y la disposición para la espontaneidad son fundamentales para que el resultado final sea auténtico y entretenido. Durante el proceso de grabación, el ambiente de trabajo destacó por el disfrute colectivo, logrando una química entre el reparto que se refleja en cada uno de los capítulos donde el actor asume el papel protagónico dentro de este dinámico formato narrativo





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