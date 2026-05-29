Emotivo discurso de la viuda de Yeison Jiménez en programa que busca la nueva voz de la Banda del Aventurero

Durante las grabaciones del concurso, Esperanza Gómez, viuda del cantante, dio un emotivo mensaje agradeciendo el apoyo del público y recordando a su esposo. También habló Camila Jiménez, hija adoptiva del artista.

Durante las grabaciones del programa televisivo que busca la nueva voz de la Banda del Aventurero, la viuda de Yeison Jiménez , Esperanza Gómez, ofreció un emotivo discurso que conmovió a todos los presentes.

Con lágrimas en los ojos y una voz entrecortada por la emoción, agradeció el apoyo incondicional de los seguidores y del equipo de producción.

"Gracias a ustedes y de verdad, gracias a todas las personas que me han apoyado. No es fácil, pero Dios y mi ángel en el cielo me dan las fuerzas para poder continuar", expresó con profunda emotividad, refiriéndose a su difunto esposo, quien falleció recientemente.

La viuda destacó que, a pesar del dolor, encuentra consuelo en el cariño del público y en la oportunidad de mantener vivo el legado musical de Yeison Jiménez a través de este concurso que busca talentos. El programa, que ha despertado un notable interés entre los amantes de la música regional, no solo busca encontrar una nueva voz para la emblemática agrupación, sino que también ha servido como plataforma para que familiares y amigos del cantante compartan recuerdos y emociones.

Camila Jiménez, hija adoptiva de Yeison, también tomó la palabra por primera vez para hablar sobre su relación con el artista.

"Ser padre no siempre es biología", afirmó con visible emoción, destacando el amor y la dedicación que Yeison le brindó desde que era una niña. "Él se merece todo el amor del mundo", agregó, mientras el público coreaba el nombre del cantante en señal de respeto y admiración. La joven, visiblemente afectada, agradeció a los asistentes por mantener viva la memoria de su padre y por apoyar el concurso que busca continuar su obra musical.

El formato del concurso ha logrado consolidar la trayectoria de la Banda del Aventurero, al tiempo que ha abierto espacio para nuevas voces que buscan hacerse un lugar en un sector donde los hombres han tenido históricamente un predominio tradicional. Las participantes, descritas como "muy lindas, talentosas y carismáticas", han demostrado que el talento no tiene género. La producción del programa ha recibido múltiples muestras de cariño por parte del público, que ha seguido de cerca cada etapa del certamen.

La viuda de Yeison Jiménez concluyó su intervención con un mensaje de esperanza: "El amor de la gente es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Gracias por no olvidar a Yeison y por darle una oportunidad a estos nuevos talentos". Sin duda, esta edición del programa quedará marcada en la memoria de todos los que presenciaron tan conmovedor momento





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