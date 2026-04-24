Empate agridulce para el Junior en Cúcuta: la clasificación a la última fecha queda en suspenso

El Junior de Barranquilla empató 1-1 con el Cúcuta Deportivo en un partido carente de emociones, perdiendo la oportunidad de asegurar su clasificación a la última fecha en la lucha por el segundo lugar del torneo. Un gol de Muriel no fue suficiente para vencer a un Cúcuta Deportivo aguerrido y bien dirigido por Léider Berdugo.

El Junior de Barranquilla no logró superar el empate en su visita al Cúcuta Deportivo , perdiendo una valiosa oportunidad de asegurar su posición en la lucha por el segundo lugar en la última fecha del torneo.

A pesar de un gol inicial de Luis Fernando Muriel al minuto 31, el equipo no pudo mantener la ventaja y terminó cediendo ante un Cúcuta Deportivo aguerrido y bien dirigido por Léider Berdugo, quien asistió a Luisfer Hernández para el empate al 36. El partido, en general, fue monótono y carente de emociones, con interrupciones constantes y simulaciones que interrumpieron el flujo del juego.

El Junior, que jugó con un equipo suplente pensando en su crucial partido de Copa Libertadores contra Sporting Cristal de Perú, mostró falta de cohesión y profundidad en su ataque. La primera mitad estuvo marcada por un ritmo lento y pocas oportunidades claras, con un remate de Frank Castañeda que impactó el travesaño como el momento más destacado.

Muriel, a pesar de no estar en su mejor forma física, logró anotar su noveno gol en la liga con un cabezazo preciso. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Cúcuta respondió rápidamente con un gol de Hernández, quien aprovechó un pase filtrado de Berdugo para superar al portero Pestaña. En el segundo tiempo, el técnico Alfredo Arias intentó revitalizar el ataque con cambios, pero la entrada de Yimmi Chará y Joel Canchimbo no tuvo el impacto deseado.

Jhomier Guerrero, al ingresar en lugar de Navia, aportó algo de velocidad y atrevimiento, pero tampoco fue suficiente para romper la resistencia del Cúcuta. El Junior careció de claridad e ingenio en el frente de ataque, y Cúcuta incluso tuvo oportunidades de ponerse en ventaja, con un remate de Hernández que impactó el travesaño y una intervención salvadora de Daniel Rivera.

El empate deja al Junior dependiendo de los resultados de América y Once Caldas para asegurar su clasificación a la última fecha en la lucha por el segundo lugar. El partido, en definitiva, fue una decepción para los aficionados del Junior, que esperaban una victoria que les permitiera controlar su destino





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