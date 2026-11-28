El Bayern Múnich empató 0-0 con Hamburgo en la Bundesliga. La expulsión de Joshua Kimmich y la lesión de Luis Díaz limitaron el juego del equipo.

El club alemán Bayern Múnich extendió su racha de falta de victorias tras el parón internacional de noviembre con un empate sin goles ante Hamburgo en el Volksparkstadion. La selección belga dirigida por Vincent Kompany enfrentó a uno de sus rivales históricos en lo que se conoce como el Clásico Norte-Sur de Alemania, un enfrentamiento que recuperó importancia durante la década de 1970. El partido correspondió a la undécima fecha de la Bundesliga y dejó al equipo bávaro sin sumar tres puntos decisivos.

Rendimiento limitado sin Harry Kane y Michael Olise

La ausencia del delantero inglés Harry Kane y del lateral inglés Michael Olise se sintió con fuerza desde el inicio del encuentro. El equipo bávaro llegó al campo de juego sin sus figuras ofensivas clave y con el colombiano Luis Díaz ingresando desde el banco de suplentes. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, los jugadores no lograron encontrar su mejor juego ni conseguir un resultado favorable ante la defensa rival.

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Expulsión de Joshua Kimmich altera la estrategia

La situación se complicó notablemente para el técnico belga cuando su capitán, el alemán Joshua Kimmich, fue expulsado al minuto 44 del primer tiempo. El defensores recibió la tarjeta roja por haberle jalado el cabello a un rival, dejando a su equipo con un hombre menos justo antes del descanso. Esta privación obligó a la dirección técnica a replantear su estrategia ofensiva para la segunda mitad.

Impacto de lesiones en el rendimiento de Luis Díaz

En el entretiempo, Vincent Kompany realizó el primer cambio de la noche al retirar a Bara Ndiaye para dar entrada a Luis Fernando Díaz Marulanda. El atacante colombiano disputó los cuarenta y cinco minutos restantes pero no logró ser el factor determinante esperado. Se notó que su rendimiento estaba mermado por una lesión reciente que le impidió recuperar al cien por ciento su condición física.

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Puntuación y polémica penal en el minuto final

La evaluación del desempeño de Luis Díaz según la plataforma Sofascore arrojó una calificación de 6,6 puntos, reflejando su participación por debajo del promedio esperado. Hacia el final del encuentro, surgió una jugada muy disputada que todo el banquillo del Bayern Múnich reclamó apasionadamente como penal, pero el arbitraje no concedió la falta. El empate se mantuvo en cero goles al terminar los minutos reglamentarios.

Clasificación actual y próximos compromisos del equipo

Con este resultado, el Bayern Múnich mantiene la segunda posición en la tabla general con 23 unidades. El líder del torneo es el Borussia Dortmund con 24 puntos, quien se medirá al Bayer Leverkusen el próximo domingo 29 de noviembre. El cuadro bávaro volverá a competir el martes 1 de diciembre enfrentando al Hertha Berlín en la Copa de Alemania, una oportunidad clave para recuperar la senda de la victoria.