Empate valioso para Colombia Sub-17 ante Argentina en el Sudamericano Femenino

La Selección Colombia Sub-17 femenina debutó con un empate 1-1 contra Argentina en el Campeonato Sudamericano Femenino de Paraguay. Un partido con altibajos que deja un punto valioso para las dirigidas por Carlos Paniagua.

La Selección Colombia Sub-17 femenina protagonizó un debut prometedor en el Campeonato Sudamericano de la categoría, celebrado en Paraguay , al empatar 1-1 contra Argentina , un equipo considerado uno de los favoritos para levantar el trofeo.

El encuentro, disputado este domingo, evidenció inicialmente ciertas dificultades para el equipo colombiano, pero finalmente lograron sobreponerse y asegurar un punto valioso en su camino hacia la clasificación. El equipo dirigido por Carlos Paniagua, que había tenido un debut pospuesto en la primera jornada, ahora aguarda el resultado del partido entre Bolivia y Paraguay para conocer su posición definitiva en la tabla de posiciones.

Argentina, por su parte, lidera el campeonato tras su victoria inicial por 2-1 sobre las anfitrionas, Paraguay. El inicio del partido fue complicado para Colombia, mostrando problemas en la construcción de juego y permitiendo que Argentina tomara la iniciativa. La presión ejercida por las albicelestes dio frutos en el minuto 18, cuando Macarena Torre anotó un gol de media distancia que sorprendió a la portera Sofía Prieto.

A pesar de la impecable trayectoria de Prieto, el disparo fue demasiado preciso para ser detenido. La situación se complicó aún más para el equipo colombiano en el minuto 21, cuando la mediocampista Vanessa Puerta sufrió una lesión que la obligó a abandonar el campo de juego, siendo reemplazada por Sally Garzón. Este contratiempo inicial obligó al cuerpo técnico a realizar ajustes tácticos y buscar alternativas para equilibrar el partido.

El encuentro se trasladó al estadio Defensores del Chaco, después de que se presentaran quejas sobre el estado del campo de juego en el estadio Carfem, en Ypané, lo que añadió un elemento de adaptación para ambas selecciones. Con el paso de los minutos, Colombia comenzó a adaptarse mejor al terreno de juego y a encontrar espacios para atacar.

La jugada clave llegó en el minuto 31, con una brillante acción individual de Maura Henao, quien demostró su habilidad para superar a las defensoras argentinas y habilitar a Eidy Marcela Ruiz con un pase profundo. Ruiz, una de las jugadoras más experimentadas del equipo Sub-17, aprovechó la oportunidad y definió con un toque sutil desde el borde del área, superando a la arquera Bianca Virga y estableciendo el empate.

La segunda mitad del partido fue menos intensa, con pocas oportunidades claras para ambos equipos. Colombia intentó jugar en largo, buscando superar la defensa rival, mientras que Argentina no logró encontrar el camino hacia el gol, a pesar de algunos intentos esporádicos. El empate final refleja la paridad del encuentro y la determinación de ambos equipos.

Ahora, la Selección Colombia se prepara para su próximo desafío en el torneo, un partido crucial contra Chile, que viene de una contundente victoria por 8-1 sobre Bolivia y que descansó en esta jornada. El equipo de Carlos Paniagua deberá analizar el rendimiento del partido contra Argentina y realizar los ajustes necesarios para enfrentar a un rival que se muestra en gran forma. La expectativa es alta y el objetivo es claro: sumar puntos y avanzar en el campeonato





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