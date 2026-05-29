Empresa constructora denuncia falsificación de documentos en licitaciones del Huila

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. presentó denuncia penal y por competencia desleal contra GRUPO CIVIL JK S.A.S. por presuntamente usar un certificado falso de accionistas para acreditar experiencia ajena en procesos de contratación estatal en el Huila.

En un hecho que sacude el ámbito de la contratación pública en Colombia, la constructora CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta falsificación de documentos que involucra a la empresa GRUPO CIVIL JK S.A.

S. y a su representante legal. Según el comunicado oficial emitido por la firma afectada, el mecanismo fraudulento consistiría en la presentación de un Certificado de Accionistas de contenido falso, suscrito bajo gravedad de juramento por la representante legal de GRUPO CIVIL JK S.A. S. y su contador público.

Dicho documento habría sido utilizado para acreditar una experiencia contractual que no les pertenece, específicamente la de un contrato ejecutado por El Cóndor como parte del Consorcio Constructor Américas, junto con Vías de las Américas S.A. S. La constructora denunciante afirmó de manera categórica que ningún órgano societario autorizó el uso de su nombre, NIT o experiencia contractual. La experiencia en cuestión fue registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de GRUPO CIVIL JK S.A.

S. como soporte habilitante en al menos tres procesos licitatorios de entidades contratantes en el departamento del Huila. Esta situación reviste especial gravedad, ya que el RUP es la herramienta oficial que utilizan las entidades estatales para verificar la capacidad y experiencia de los proponentes en los procesos de selección.

Ante esta irregularidad, CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. no solo ha acudido a la vía penal, sino que también ha interpuesto una denuncia ante la Superintendencia de Sociedades por presuntos actos de competencia desleal, acompañada de una solicitud de medidas cautelares urgentes. El objetivo es que se suspendan temporalmente los procesos licitatorios en los que se utilizó el RUP cuestionado, mientras avanzan las investigaciones legales.

Asimismo, la compañía ha remitido copias de la documentación a la Junta Central de Contadores para que se investigue la conducta del profesional contable que certificó la estructura accionaria señalada como falsa. Aunque la constructora reconoce que existe un riesgo reputacional derivado de estos hechos, aclara que hasta la fecha no se ha visto afectada directamente en su participación en licitaciones.

Sin embargo, la compañía hace un llamado a las entidades contratantes y a la Cámara de Comercio del Huila para que extremen las medidas de verificación en el RUP y se evite que este tipo de prácticas fraudulentas se repitan. El caso ha generado conmoción en el sector de la construcción, pues pone en evidencia las vulnerabilidades en los mecanismos de control de la contratación estatal.

Se espera que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, enviando un mensaje contundente contra la falsedad documental en los procesos públicos





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