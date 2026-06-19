Empresario colombiano capturado en Costa Rica: fortuna ligada a hidrocarburos y fútbol

Juan Carlos Eusse Osorio, presidente del club Municipal Liberia, fue arrestado por narcotráfico. EE.UU. solicita su extradición. Sus empresas de hidrocarburos podrían haber lavado dinero del crimen.

La captura de un empresario colombiano en Costa Rica ha revelado una compleja red de narcotráfico que mezcla el fútbol profesional con los negocios de hidrocarburos.

El detenido, identificado como Juan Carlos Eusse Osorio, conocido en el ámbito deportivo como presidente y máximo accionista del club Municipal Liberia de la primera división costarricense, fue arrestado el pasado miércoles 17 de junio por agentes de la DEA y las autoridades locales. Según la acusación formal presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, Eusse Osorio enfrenta cargos por narcotráfico y conspiración, acusado de liderar una organización que enviaba cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos utilizando transporte marítimo, terrestre y aéreo.

La fortuna del empresario se habría generado a través de empresas de hidrocarburos agrupadas bajo el Grupo Empresarial Eusse S.A. , con presencia en zonas como Barranca, Guápiles, Naranjo y Tárcoles.

Sin embargo, las autoridades sospechan que estas compañías podrían haber sido utilizadas para lavar activos provenientes del narcotráfico. Además, Eusse Osorio está vinculado con un opaco personaje nicaragüense de nombre Alfaro Flores, con quien compartía vehículos de alta gama. El club Liberia, por su parte, emitió un comunicado asegurando que todas sus operaciones han sido legales y dentro del marco de la ley, aunque la sombra de la investigación ahora pesa sobre la institución deportiva.

El caso ha llamado la atención debido al perfil público de Eusse Osorio, quien se presentaba como un exitoso empresario en Costa Rica. Su detención se suma a otros operativos recientes contra el narcotráfico en la región, donde los capas utilizan fachadas legales para ocultar sus actividades ilícitas. La justicia estadounidense ha solicitado su extradición, mientras que en Costa Rica se investiga el alcance de su red.

El fútbol, que debería ser un espacio de recreación y competencia limpia, vuelve a verse manchado por el crimen organizado, recordando casos similares en otros países latinoamericanos donde los clubes han sido infiltrados por el narcotráfico





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