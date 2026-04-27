Empresario de Revista Poder Detenido por Conducir en Estado de Embriaguez en Bogotá

El presidente de la revista Poder, Dairo Mora Valbuena, fue arrestado en Bogotá tras un accidente de tráfico en el que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol e invadió el carril de TransMilenio, colisionando con otros vehículos. No se reportaron heridos.

Un reconocido empresario y propietario de una destacada revista fue aprehendido por las autoridades en Bogotá , tras verse implicado en un incidente de tráfico en el norte de la ciudad.

La presunta causa del accidente fue conducir bajo los efectos del alcohol y colisionar con múltiples vehículos. Se trata de Dairo Mora Valbuena, actual presidente de la revista Poder, quien fue retenido por la Policía Nacional después del suceso ocurrido la noche del lunes en la calle 100 con carrera 22, en dirección de oriente a occidente.

Según la información proporcionada por Blu Radio, Mora Valbuena habría incursionado en el carril exclusivo para el sistema de transporte masivo TransMilenio, y durante esta maniobra, impactó contra varios automóviles. A pesar de que el accidente generó un ambiente de tensión y causó afectaciones en la circulación vehicular de la zona, afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad. Testigos presenciales del incidente describieron la conducción del vehículo como errática antes del choque.

Incluso, una persona que logró grabar la escena afirmó que el empresario “venía manejando como loco”, detallando la situación vivida en plena vía pública. Tras el siniestro, agentes de la Policía llegaron rápidamente al lugar para realizar el procedimiento correspondiente y asegurar la zona.

Una vez detenido por las autoridades competentes, el empresario fue trasladado a un Centro de Traslado por Protección (CTP), donde permaneció bajo custodia hasta las primeras horas de la mañana mientras se completaban los trámites legales del caso. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el resultado de una prueba de alcoholemia, aunque las versiones preliminares indican que el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que activó los protocolos establecidos por las autoridades.

Las sanciones por conducir en estado de embriaguez en Bogotá son severas, comenzando con multas que superan los 3.7 millones de pesos colombianos, pero que pueden incrementarse significativamente dependiendo del nivel de alcohol en la sangre y si el infractor ha cometido infracciones similares en el pasado. Las posibles consecuencias incluyen multas que pueden exceder los 60 millones de pesos en casos graves o de reincidencia, la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción, la inmovilización del vehículo involucrado en el accidente, e incluso sanciones penales o agravantes si el incidente resulta en lesiones o la muerte de personas.

Además, la invasión del carril exclusivo de TransMilenio conlleva infracciones adicionales. Dairo Mora Valbuena está registrado como representante legal de diversas empresas en Colombia, incluyendo el grupo editorial Poder. Su nombre también ha sido mencionado en relación con acusaciones de incumplimiento de pagos y conflictos laborales. Se insta a la ciudadanía a conducir de manera responsable y a respetar las normas de tránsito para evitar accidentes y proteger la seguridad de todos





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