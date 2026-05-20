Empresarios de María La Baja capacitados en economía circular y sostenibilidad por Región Sostenible

La iniciativa Región Sostenible capacitó a 50 microempresarios de María La Baja en economía circular, sostenibilidad y formalización empresarial, con el objetivo de fortalecer sus ideas de negocio y generar impacto positivo en Bolívar.

La iniciativa Región Sostenible capacitó a emprendedores en economía circular , sostenibilidad y formalización empresarial para fortalecer negocios y generar impacto positivo en Bolívar. Microempresarios de María La Baja recibieron esta formación para fortalecer sus ideas de negocio // CORTESÍA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

La Cámara de Comercio de Cartagena continúa fortaleciendo el tejido empresarial de los municipios bolivarenses. En esta oportunidad, 50 microempresarios de María La Baja se certificaron en el programa Región Sostenible, una iniciativa que impulsa negocios responsables con el medioambiente y promover la economía circular en el territorio.distribuidas en cuatro sesiones. El espacio contó con el acompañamiento de entidades como el Banco Agrario de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la administración municipal.

Cámara de Comercio de Cartagena certificó a 50 microempresarios en el municipio de María La Baja // CORTESÍA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. El coordinador de Ecosistemas Competitivos de la Cámara de Comercio de Cartagena destacó que Región Sostenible hace parte de una estrategia que busca fortalecer las capacidades de las unidades productivas en los municipios de Bolívar.

El funcionario explicó que el programa nació en 2025 bajo el nombre de ‘Mi Escuela Sostenible’, pero en esta nueva versión amplió su cobertura para llegar a más territorios y beneficiar a un mayor número de emprendedores.

‘Buscamos fortalecer las capacidades y conocimientos de las unidades productivas en temas de sostenibilidad, economía circular, marketing verde e innovación empresarial’Asimismo, resaltó que la iniciativa permite acercar oportunidades de formación y acompañamiento a comunidades que muchas veces tienen dificultades para acceder a este tipo de procesos. El programa tiene como propósito que los empresarios comprendan que un negocio no solo debe enfocarse en generar ganancias, sino también en disminuir impactos negativos sobre el medio ambiente.

Silvana Arroyo, coordinadora y asesora del proyecto, explicó que desde la Cámara de Comercio se acompaña a los emprendedores en la identificación de prácticas sostenibles y oportunidades de mejora dentro de sus negocios.

‘Muchas veces pensamos que lo más importante de un negocio es que dé plata, pero no analizamos si nuestra idea de negocio puede estar impactando desfavorablemente al medio ambiente’Señaló Arroyo durante el encuentro. Asimismo, destacó que la iniciativa responde a objetivos de desarrollo sostenible y a la necesidad de generar oportunidades en poblaciones vulnerables del departamento. Una jornada que reunió a estos emprendedores quienes recibieron una capacitación de 12, dividida en tres sesiones // CORTESÍA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

Los beneficiarios coincidieron en que este tipo de programas ayudan a visibilizar y fortalecer la economía popular del municipio. Yolanda Martínez, emprendedora dedicada a la fabricación de detalles para ocasiones especiales, aseguró que estas capacitaciones les permiten aprender a gestionar mejor sus negocios y diferenciarse en el mercado. Por su parte, Maira Ramos destacó que la formación recibida les permitirá continuar desarrollando procesos sostenibles dentro de sus emprendimientos.

Además, resaltó que la llegada de la Cámara de Comercio al municipio representa esperanza y nuevas oportunidades para la comunidad. La Cámara de Comercio informó que durante este año el programa también llegará a municipios como San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona, Soplaviento, Santa Rosa de Lima, Arenal y Calamar, con el objetivo de seguir fortaleciendo la economía popular a partir de los negocios sostenible en la región.

‘La intención es impactar el mayor número posible de negocios y seguir fortaleciendo el tejido empresarial en los municipios del departamento’Afirmó Ruidíaz





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