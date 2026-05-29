La situación se vuelve cada vez más preocupante, ya que la falta de preparación y planificación para enfrentar este fenómeno puede tener graves consecuencias para la economía y la seguridad nacional. Los empresarios han solicitado al Gobierno que tome medidas inmediatas para prevenir el apagón y proteger a los ciudadanos.

Empresarios del país piden al Gobierno acciones urgentes ante el riesgo real de un apagón por el fenómeno de El Niño . La situación se vuelve cada vez más preocupante, ya que la falta de preparación y planificación para enfrentar este fenómeno puede tener graves consecuencias para la economía y la seguridad nacional .

Los empresarios han solicitado al Gobierno que tome medidas inmediatas para prevenir el apagón y proteger a los ciudadanos. La falta de acción en este sentido puede tener graves consecuencias para el país y su gente. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno tome medidas urgentes para prevenir el apagón y proteger a los ciudadanos. De La Espriella ha indicado que es necesario proteger a quienes trabajan por construir una Patria Milagro y derrotar a los violentos.

El movimiento Defensores de la Patria ha denunciado que a las sedes llegaron imágenes con fotografías en las que se señala con una X en color negro a miembros del movimiento. Las amenazas de muerte sistemáticas contra sus coordinadores en varias regiones del país, luego del doble crimen de dirigentes de su partido, en Meta, han generado una gran preocupación.

Es fundamental que el Gobierno proteja a quienes trabajan por la construcción de una Patria Milagro y derrotar a los violentos. La situación se vuelve cada vez más preocupante, ya que la falta de preparación y planificación para enfrentar este fenómeno puede tener graves consecuencias para la economía y la seguridad nacional. Los empresarios han solicitado al Gobierno que tome medidas inmediatas para prevenir el apagón y proteger a los ciudadanos.

La falta de acción en este sentido puede tener graves consecuencias para el país y su gente. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno tome medidas urgentes para prevenir el apagón y proteger a los ciudadanos





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