Empresarios y organización de Estado de Derecho advierten a la OEA sobre riesgos electoral por conducta del presidente Petro

La ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho enviaron una carta a la Misión de Observación Electoral de la OEA en la que denuncian el uso indebido de recursos estatales y la intervención del presidente Gustavo Petro en la campaña electoral, lo que amenaza la neutralidad institucional y la confianza en el proceso de segunda vuelta en Colombia.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( ANDI ) y la Fundación para el Estado de Derecho elevaron una carta de 20 páginas a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) en la que advierten sobre riesgos graves para la neutralidad institucional y la confianza ciudadana en el proceso electoral, de cara a la segunda vuelta presidencial.

En el documento señalan de manera específica la conducta reiterada del presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha realizado pronunciamientos de contenido electoral, intervenido en asuntos propios de las autoridades electorales y utilizado plataformas y recursos estatales -como cuentas institucionales, ministerios y medios públicos- en un contexto de campaña, a pesar de advertencias previas de organismos nacionales e internacionales. Entre los hechos concretos que enumeran figuran la publicación de su propio voto en primera vuelta, un discurso en Sincelejo donde se interpreta que sugiere una opción ideológica, y acusaciones infundadas sobre la incorporación de cédulas al censo electoral.

El texto subraya que, si bien misiones internacionales como la del Centro Carter, la Unión Europea y la propia OEA han destacado la transparencia, trazabilidad y confiabilidad del sistema electoral colombiano, descartando fallas generales, los nuevos pronunciamientos del mandatario generan un escenario de inequidad y ponen en entredicho la independencia de las instituciones. Por ello, las organizaciones civiles solicitan a la misión de la OEA que considere emitir un pronunciamiento específico sobre estas conductas antes de que se celebre el balotaje, con el fin de preservar los principios de igualdad y neutralidad que deben regir una contienda democrática.

El caso evidencia la tensión entre la labor de los observadores internacionales, que han validado el proceso técnicamente, y la percepción de parcialidad que generan las acciones del primer mandatario, un tema sensible en un contexto polarizado donde la confianza en los procesos es un activo frágil





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