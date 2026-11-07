Empresas de Portugal, China y España avanzan en licitación Metro de Bogotá Línea 2

Tres consorcios internacionales califican para licitar la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá, con adjudicación prevista para 2027.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) ha confirmado que tres consorcios internacionales han superado exitosamente la etapa de precalificación para el desarrollo de la Línea 2 del Metro de Bogotá. Esta decisión abre la puerta a una nueva fase competitiva donde las empresas presentarán propuestas técnicas y económicas para asumir el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de esta crucial infraestructura. Los grupos finalistas provienen de diferentes naciones, destacando una presencia significativa de Portugal, China y España en el proceso de selección.

Tres consorcios internacionales califican

Los tres solicitantes que acreditaron las condiciones exigidas son grupos que combinan firmas de diversa procedencia geográfica. El primer grupo está liderado por Mota-Engil, con una participación del 35%, y Xi'an Metro Colombia S.A.S., que concentra el 65% restante. Entre sus subcontratistas especializados aparecen Casco Signal LTD., Beijing Urban, Ingeniería y Sistemas Colombia S.A.S., Siemens S.A.S. y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. como subcontratistas especializados. La composición de estos grupos muestra la participación de empresas con diferentes especialidades dentro de la industria ferroviaria.

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El segundo grupo está conformado por Sacyr y CAF, integrando competencias técnicas de ambas firmas. El tercer consorcio incluye a Do Metropolitano de São Paulo S.A., firmas que hacen parte de la estructura presentada para participar en el desarrollo de la segunda línea. Ninguno de los tres grupos tiene asegurado el contrato, ya que la precalificación solo acredita el cumplimiento de requisitos técnicos, legales y financieros, además de la inexistencia de situaciones de conflicto de interés.

Fase de licitación y evaluación técnica

Con la conformación de la lista de precalificados, la Empresa Metro de Bogotá iniciará la fase de Solicitud de Ofertas. En esta etapa, los tres grupos deberán presentar sus propuestas detalladas para ser comparadas por los evaluadores del proceso. Esta fase es determinante para comparar las condiciones planteadas por los participantes y avanzar hacia la selección del futuro concesionario. La entidad estableció que la adjudicación del contrato está prevista para el primer semestre de 2027.

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Para llegar a ese punto, el procedimiento deberá avanzar con la presentación y evaluación de las ofertas, además de contar con la no objeción de la banca multilateral para continuar hacia la licitación. Los tres grupos podrán continuar hacia esta fase una vez se cuente con dicha autorización financiera internacional. El avance de la precalificación permite pasar de la identificación de posibles participantes a una etapa en la que las compañías deberán competir con propuestas concretas sobre las diferentes responsabilidades del contrato.

Impacto en Suba, Engativá y expansión de la red

La segunda línea del Metro es un proyecto clave para ampliar la infraestructura de transporte férreo de Bogotá, particularmente en las localidades de Suba y Engativá. Su desarrollo forma parte de la expansión del sistema de transporte masivo de la ciudad y de la apuesta por consolidar una red moderna, sostenible e integrada. La participación de los tres grupos también refleja el interés empresarial que ha despertado el desarrollo de infraestructura ferroviaria en la capital, evidenciado por 44 reuniones individuales con potenciales interesados provenientes de cuatro continentes y 17 países.

Ahora, el proceso se concentrará en la preparación de las ofertas y en el cumplimiento de las condiciones necesarias para avanzar hacia la adjudicación. El primer semestre de 2027 aparece como la fecha prevista por la Empresa Metro para seleccionar al grupo que tendrá a su cargo el desarrollo integral de la Línea 2. Este paso es decisivo para ampliar la red férrea de Bogotá y reducir la dependencia de otros medios de transporte en las zonas de mayor crecimiento demográfico del norte de la ciudad.