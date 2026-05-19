En Israel, una guerra cotidiana y una economía turística en zozro

Un análisis sobre el conflicto en Medio Oriente y sus consecuencias en la sociedad y la economía de Israel a través de entrevistas, investigaciones en terreno y una revisión de los datos económicos y de turismo.

El 3 de mayo, después de llegar a Israel con la intención de cubrir el conflicto en Medio Oriente, descubrí que la guerra había sido instalada en el paisaje y en la cotidianidad de las personas.

Durante una semana, entrevisté a militares, expertos, agricultores, guías de turismo, un profesor iraní y a un padre israelí que perdió a su hijo en el Líbano y ahora lucha por la paz. Todas tienen historias distintas pero influyentes en la guerra.

También informé sobre la decrepita situación económica del sector turístico en Israel, la reducción de visitantes y del empleo, y la transición a una realidad en la que el turismo religioso y extranjero se ha reducido al mínimo en Jerusalén y en Metula. Además, compartí experiencias de trabajadores vinícolas que, pegados a la frontera con Líbano, se enfrentan a los estragos de la guerra mientras intentan garantizar la producción y preservar el patrimonio cultural





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