En la Liga BetPlay I, Quartos de Final: buen rendimiento de los visitantes y derrota local en Cali

Después de tres partidos, se clasificaron los finalistas para la semifinal de la Liga BetPlay I de 2026. Desde el lado visitante, solo se consiguió un triunfo a domicilio por lo que se celebra una nueva edición de este torneo con equipos locales en desventaja. Por otro lado, América de Cali y Santa Fe empataron 1-1 en Cali, pero quedó en deuda como local gracias a un empate 1-1 con Santa Fe en la ida. A continuación, se detallan los resultados y el partido del domingo entre Junior y Once Caldas.

Se jugaron los tres primeros partidos de los cuartos de final de la Liga BetPlay I de 2026, en los que los clubes visitantes consiguieron buenos resultados.

El único local que logró ganar fue Deportes Tolima, que se impuso 1-0 frente a Deportivo Pasto, en un juego cerrado donde los 'volcánicos' generaron opciones de gol, pero fallaron; mientras que los 'pijaos' tuvieron más efectividad en el arco rival. Atlético Nacional remontó un resultado adverso, para imponerse 2-1 sobre Internacional de Bogotá, en suelo capitalino. Y América quedó en deuda en calidad de local, al igualar 1-1 frente a Santa Fe.

Deportes Tolima ganó por la mínima diferencia contra Pasto, gracias a la anotación, a los 41 minutos, de Luis Fernando Sandoval. No fue fácil para los orientados por Lucas González, quienes se encontraron con un adversario muy ordenado, que le cerró los espacios y también se animó a pasar al frente de ataque, pero sin contundencia





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