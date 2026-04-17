En Medellín, la Magia Reside en Quienes Dejan de Quejarse y Pasan a la Acción

En Medellín, abundan los problemas conocidos y comentados por todos, pero a menudo sin solución. La clave para el cambio no está en la genialidad, sino en la "agencia": la capacidad de asumir la responsabilidad y convertirse en "la persona que resuelve".

En el vibrante tapiz de Medellín , existen realidades que resuenan en la conciencia colectiva. Las problemáticas están a la vista de todos, son objeto de constante diálogo y comprensión generalizada, pero paradójicamente, su resolución parece esquiva. A veces, la magnitud percibida de los desafíos paraliza la acción; en otras ocasiones, se deposita la esperanza en que una entidad o individuo externo se encargará de la tarea.

Sin embargo, la razón más frecuente y subyacente a esta inercia es la comodidad de la queja frente a la dificultad intrínseca de la acción. Hemos construido una narrativa distorsionada alrededor del concepto de emprendimiento, idealizando a quienes fundan empresas como seres dotados de genialidad innata, creatividad excepcional o poseedores de una fórmula mágica. Pero la experiencia de innumerables individuos que han navegado por las complejidades de la creación empresarial revela una verdad mucho más terrenal. No existe una epifanía repentina ni una idea brillante surgida en las profundidades de la noche. Lo que genuinamente impulsa el nacimiento de una empresa suele ser un problema persistente, una molestia que cala hondo. Al compartir estas dificultades, uno descubre con asombro que no está solo en su padecimiento; muchos comparten esa misma frustración. A pesar de esta adversidad compartida, he observado un hilo conductor inquebrantable en todos ellos: en algún punto crucial, abandonaron la senda de la lamentación y se plantearon una pregunta transformadora: ¿Qué sucedería si yo mismo me encargara de resolverlo? Dentro del vasto ecosistema emprendedor, existe un concepto que, si bien no se proclama a viva voz en las bulliciosas calles de Medellín, es instantáneamente reconocido por quienes están inmersos en él: el término "agencia". En el ámbito académico, se define como la facultad de ejercer influencia activa sobre el entorno, en lugar de ser meramente un producto de sus determinaciones. En el contexto de Medellín, esta capacidad adquiere una denominación más terrenal y directa: "la persona que resuelve". No se trata de un individuo con una inteligencia superior, sino de alguien que se niega a esperar. El extraordinario éxito de David Vélez al fundar Nubank no se debió a una fórmula secreta, sino a una vivencia personal frustrante: la odisea de intentar abrir una cuenta de ahorros en Brasil, una experiencia que se negó a aceptar como norma inmutable. De manera similar, Freddy Vega, cofundador de Platzi, no llegó a su empresa a través de una revelación divina, sino a partir de una profunda incomodidad con las barreras que impedían el acceso a la educación como herramienta fundamental para trascender el ciclo de la pobreza en Latinoamérica. Millones de personas percibían el mismo problema, pero la divergencia crucial radicó en la postura adoptada frente a él. Sin embargo, es imperativo reconocer la otra cara de esta moneda, una menos complaciente: la voluntad por sí sola no siempre basta para resolverlo todo. Confundir la "agencia" con una supuesta omnipotencia puede ser, de hecho, peligroso. Las estructuras preexistentes y el contexto particular ejercen una influencia innegable. No obstante, la trampa insidiosa reside en perpetuar estas limitaciones como excusas permanentes, lo cual constituye la forma más sutil de sucumbir a la inmovilidad. Medellín no carece de ideas; lo que a menudo le falta es la presencia de individuos que logren cerrar la brecha entre la queja inicial y la ejecución concreta. Adoptar la "agencia" no es un acto de heroísmo ostentoso, sino más bien un compromiso incómodo. Implica asumir la responsabilidad de que, si nadie está abordando activamente una situación, quizás la razón no sea la imposibilidad inherente de la solución, sino la ausencia de una decisión consciente para actuar. Al fin y al cabo, la diferencia fundamental no reside en quién percibe el problema, sino en quién toma la determinación de cesar la espera y convertirse en el agente de cambio. La pregunta que resuena, y que encierra el potencial de transformar la realidad, es una y poderosa: ¿Qué sucedería si yo mismo decido resolverlo





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